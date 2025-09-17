エックスサーバー株式会社、専門知識がなくても手軽にサイトが作れる！有料WordPressテーマ『XWRITE』をレンタルサーバーのご契約者を対象に無料提供を開始
エックスサーバー株式会社（所在地：大阪市北区、代表取締役：小林尚希）は、2025年9月17日より、国内シェアNo.1（※1）のレンタルサーバー『エックスサーバー』の一部プランおよび法人向けサーバー『XServerビジネス』のご契約者を対象に、新たに『有料WordPressテーマ無料特典』の提供を開始しました。
本特典により、当社が開発・提供する有料WordPressテーマ『XWRITE（エックスライト）』（通常価格 9,900円／年・税込）を、サーバーのご契約期間中、無料でご利用いただけます。
今回の特典追加で、サイト運営に必須の『ドメイン』『SSL』に加え、サイトデザインの構築を助ける高機能な『WordPressテーマ』もオールインワンで揃うようになりました。
■本特典の対象サービス・プランについて
本特典では、当社開発のWordPressテーマ『XWRITE』をレンタルサーバーの対象サービス・プランをご契約中、無料でご利用いただけます。
対象となるサービスとプランの詳細は以下の通りです。
◆エックスサーバー
国内シェアNo.1（※1）のレンタルサーバーサービスです。
最新の高性能サーバーマシン、国内最大級のバックボーン回線に10Gbpsで直結、超高速WordPress環境「KUSANAGI」技術の導入、独自の高速化機能による圧倒的な高速性能に加え、稼働率99.99％以上の高い安定性や、快適なご利用を支える充実した機能群を兼ね備えています。
【本特典の対象プラン】
- プレミアムプラン
- ビジネスプラン
※『エックスサーバー』のスタンダードプランは本特典の対象外です。
※現在スタンダードプランをご利用中のお客様も、上記の対象プランへ変更いただくことで本特典をご利用いただけます。
『エックスサーバー』公式サイト :
https://www.xserver.ne.jp/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xwrite_release_250917
◆XServerビジネス
法人・企業様のニーズに特化した高品質なレンタルサーバーサービスです。
国内シェアNo.1を誇る「エックスサーバー」で培った豊富なノウハウをもとに、安定したサービスを提供しています。ホームページ制作やサーバー移転の無料代行をはじめ、ビジネスに役立つサービスを追加料金なしでご提供！「Web改ざん検知」などのセキュリティ機能も充実しており、万全のサポート体制でお客様のビジネスを支援します。
【本特典の対象プラン】
- 全プラン
『XServerビジネス』公式サイト :
https://business.xserver.ne.jp/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xwrite_release_250917
■『XWRITE』について
『XWRITE』は、国内シェアNo.1（※1）のレンタルサーバー『エックスサーバー』が開発・運営する、「誰でも簡単に使える」WordPressテーマです。
直感的に操作できるシンプルな画面設計にこだわり、HTMLやCSSなどの専門知識がない初心者の方でも、Webサイトを簡単に作成できます。
社内の専門チームが開発・保守を担当しており、定期的かつ高頻度のアップデートにより、長期間にわたって安心してご利用いただけます。また、マニュアルやフォーラムなど充実したサポート体制も整っているため、初心者の方でも安心してWebサイト制作を始められます。
『XWRITE』公式サイト :
https://xwrite.jp/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xwrite_release_250917
デザイン例
『XWRITE』独自のブロックや装飾を活用し、複数のテーマを想定したデモサイトをご用意しました。
これらのデモサイトは一例に過ぎませんが、工夫次第で多彩なサイトデザインが可能です。
◆コーポレートサイト(https://demo.xwrite.jp/corporate/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xwrite_release_250917) ◆カフェサイト(https://demo.xwrite.jp/cafe/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xwrite_release_250917)
◆商品紹介LP(https://demo.xwrite.jp/wash/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xwrite_release_250917) ◆旅行ブログ (https://demo.xwrite.jp/travel/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xwrite_release_250917)
エックスサーバー株式会社
■会社概要
名称 ： エックスサーバー株式会社
本社所在地： 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA 32F
代表者 ： 代表取締役 小林 尚希
設立 ： 2004年1月23日
資本金 ： 1億円（資本準備金含む）
事業内容 ： クラウドインフラ事業、Webアプリケーションシステムの開発事業、その他、インターネット関連サービス事業
URL ： https://www.xserver.co.jp/
※1 2025年6月時点、W3Techs 調べ。