政府機関が市民の声を反映する仕組みとして「IdeaScale」を採用 ～米国NIHが600万ドルを投資し、透明性と参加型研究を推進～

2025年9月 ― 東京 ― 世界各国の政府機関で、市民の声を聞き、コミュニティとつながり、意見を政策や研究に反映する仕組みとして「IdeaScale」(https://ideascale.co.jp/)の導入が進んでいます。米国国立衛生研究所（NIH）は、世界最大のバイオメディカル研究資金提供機関として、研究計画プロセスの透明性と包摂性を高めるためにIdeaScaleを活用しています。

米国NIHとの取り組みのポイント

The National Institutes of Health (NIH) has awarded IdeaScale a new ＄6 million, four-year contract to advance its scientific mission

参加型の設計図: NIHの国立神経疾患・脳卒中研究所（NINDS）は、IdeaScaleを用いて患者・介護者・研究者の声を収集・整理・優先順位付けし、研究ロードマップに反映。

実際の成果: BRAINイニシアチブやME/CFS研究ロードマップでは数百件の意見を集約し、科学的可能性とコミュニティの優先課題を結びつける成果を達成。

参加のハードルを下げる: 学生や小規模イノベーター、従来は発言機会の少なかった団体も研究計画に影響を与えることが可能に。

大規模投資: NIHは今後4年間で600万ドルをIdeaScaleのライセンスと保守に投資。これは単なる技術導入ではなく、コミュニティそのものへの投資であり、社会的課題解決を加速させる基盤となります。

持続可能な仕組み: 単発ではなく、組織として継続可能なプロセスとして制度化。

グローバルな意義

この事例は「想定」ではなく「現場の声から学ぶ」ことで、政府が市民とのギャップを埋められることを示しています。

IdeaScaleは政府機関に対し：

- 市民との信頼関係を構築（透明性の向上）- 施策や研究の重複を回避- 社会の実際のニーズと資源を整合を可能にします。

Ideascale Japan 代表取締役 イスル・スバシンヘ ：

「NIHの取り組みを支援できたことを大変光栄に思います。IdeaScaleは、市民や現場の声を聞き、学び、そして最も重要な課題に行動するための仕組みです。これは地域社会への還元であり、日本においても『より良いコミュニティづくり』を目指す政府・自治体と共に歩んでいきたいと考えています。」

