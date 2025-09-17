LDT、「エンディング産業展（ENDEX）2025」に出展　開発中のAIコールセンター「スマートコール24」に高い関心

LDT株式会社

LDT株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：白石和也）は、2025年9月10日（水）～11日（木）に東京都江東区・有明GYM-EXで開催された「エンディング産業展（ENDEX）2025」に出展しました。ブースでは、クラウド型葬祭管理システム「スマート葬儀」( https://smartsougi.jp/(https://smartsougi.jp/) )などのサービス紹介・利用相談を実施し、LDTで現在開発中のAIコールセンター「スマートコール24」に多くの関心が寄せられました。11日には白石が「競争優位を築くAIを活用した葬祭DX～選ばれる葬儀社になるスマート戦略～」と題して講演し、多くの葬儀社様にご参加いただきました。

■ブースでの活動

葬儀社の電話受付をAIが代行する「スマートコール24」へのご質問を多数いただきました。同サービスは、AIが24時間365日受電対応し、人件費・採用コストの削減や機会損失の防止、受注率の向上を目指します。一次受付で確認するヒアリング項目をAIに学習させ、夜間や人員が限られる時間帯の対応を代行することで、負担軽減と業務効率化に貢献します。あわせて「スマート葬儀」では、顧客管理、請求管理、入出金管理など日々の業務を最適化する機能に加え、紹介・アフターセールス機能により仏壇・仏具店等の周辺事業者との連携を支援する点についても、ご説明しました。

■代表取締役CEO 白石和也 講演も実施

2025年9月11日（木）11時より、弊社代表取締役CEO 白石和也が「競争優位を築くAIを活用した葬祭DX～選ばれる葬儀社になるスマート戦略～」をテーマに講演しました。白石は、葬祭業の人手不足と業務の複雑化を背景に、AI活用で収益力を高める“再構築”の必要性を提起。AI OCRや電子FAX連携、振込用紙自動生成による事務自動化、夜間搬送×コールセンターの連携、訃報×ECによる供花受注導線、HP問い合わせフォームやCTI・通話録音の自動要約連携など、現場で機能するDX施策とシステム統合の要点をお伝えしました。あわせて「スマートコール24」の実証状況を紹介し、年内に夜間対応をAIで完結させる構想を示しました。

LDTは、現場起点のDXとAI活用により、葬祭業の業務効率化と収益力向上を継続的に支援していきます。

■LDT株式会社概要

会社名：LDT株式会社

代表者：代表取締役CEO 白石和也

設立：2019年9月20日

所在地：

＜本社＞

東京都渋谷区渋谷2丁目3-5 COERU渋谷二丁目 3階

＜福岡支店＞

福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1-3 リクルート天神ビル4階

＜佐賀支店＞

温泉ワーケーションLabo嬉野

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙738 和多屋別荘内

事業内容：

AgeTech(エイジテック)プラットフォーム事業

AgeTech(エイジテック)関連のソフトウェア開発・提供事業

AgeTech(エイジテック)関連のコンサルティング事業

Webサイト：https://le-tech.jp/(https://le-tech.jp/)

■葬儀社向けサービス

・クラウド型葬儀顧客管理システム

「スマート葬儀」（https://smartsougi.jp/(https://smartsougi.jp/)）

・葬儀業界専門の転職・求人・人材紹介サービス

「スマート葬儀ジョブ」（https://smartsougi-job.jp/(https://smartsougi-job.jp/)）

■一般のお客様向けサービス

・ライフエンディングプラットフォーム

「やさしいお葬式」（https://y-osohshiki.com/(https://y-osohshiki.com/)）

・僧侶派遣サービス

「やさしいお坊さん」（https://y-osohshiki.com/obousan(https://y-osohshiki.com/obousan)）

・介護職の求人募集、転職情報

「ケアジョブ」(https://www.mjc-carejob.com/(https://www.mjc-carejob.com/)）

・看護師の求人募集、転職情報

「ナースジョブ」(https://www.mjc-nursejob.com/(https://www.mjc-nursejob.com/)）

・有料老人ホーム紹介

「有料老人ホーム情報館」(https://www.careproduce.jp/showroom.html(https://www.careproduce.jp/showroom.html))

・自宅、老人ホームへの訪問マッサージ

「なごみ治療院」(https://www.nagomi-rehabilimassage.com/(https://www.nagomi-rehabilimassage.com/)）



■企業のお客様向けサービス

・スキマバイト対応人材マッチングシステムを自社ブランドで簡単構築できるサービス

「マッチドライブ」(https://matchdrive.jp/(https://matchdrive.jp/))

・介護・看護のスキマバイトマッチングサービス

「ケアシフト」 ( https://careshift.jp/(https://careshift.jp/) )





