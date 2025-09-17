Dangbei 12周年記念セール｜人気のプロジェクターが最大47,200円OFF

Hangzhou Dangbei Network Technology Co., Ltd

12年間のご愛顧、数億人のお客様のサポートに感謝を込めて。Dangbeiから12周年記念特別イベントのお知らせ！

2025年9月15日から9月28日まで、アマゾンジャパンで人気の全プロジェクターモデルが期間限定割引。あなたのホームシアターを瞬時にアップグレードし、没入感あふれる大画面体験をすぐ手の届くものに！

12周年記念・人気モデル

Dangbei DBOX02 Pro(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F7RKFBFY) - 最高峰の4Kレーザープロジェクター

- 通常価格：189,900円 → セール価格：159,989円（15.8%OFF）- 最大投影サイズ：300インチ | 4K HDR10+レーザー光源に対応- Dolby Audio + DTS Virtual:Xの映画館クラスの音響- InstanPro AI オートフォーカス、台形補正、画面最適化- ハイエンドホームシアターや没入感のあるゲームに最適

Dangbei N2 mini(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DZWGPN1L) - コンパクトで多機能なポータブルプロジェクター

12周年記念・全モデルがセール対象

- 通常価格：32,900円 → セール価格：27,540円（16.3%OFF）- 最大投影サイズ：120インチ | 1080Pの高精細画質- Netflixを正規搭載- 密閉型光学エンジンで防塵・耐久性も抜群 | 190°調整可能なスタンド- 寝室、学習スペース、ポータブルプロジェクターとしてのご利用に最適

Dangbei MP1 Max(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F43FFW3J) - 4Kレーザープロジェクター

- 通常価格：303,000円 → セール価格：255,799円（15.6% OFF）- 最大300インチ投影／3100 ISOルーメン／ΔE＜1の高精度な色彩- 映像にこだわるユーザーのために開発されたハイエンドホームシアターモデル

Dangbei Atom(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CVWVVM3H) - 1080Pレーザープロジェクター

- 通常価格：106,000円 → セール価格：89,900円（15.2% OFF）- 厚さ48mm／重量1.2kgの超軽量ボディ- HDR10に対応、Dolby Audioデュアルスピーカーを内蔵- 小さなスペースでの映画鑑賞やポータブル利用に最適

Dangbei DBOX02(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D1TYZSXV) - 4Kレーザープロジェクター

- 通常価格：209,990円 → セール価格：174,900円（16.7% OFF）- 最大200インチ投影／2450 ISOルーメン- InstanPro AIによるスマートな高速セットアップ- リビングルームでの大画面エンターテインメント

Dangbei Freedo(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DM1QC37P) - ポータブル1080Pプロジェクター

Dangbei 12周年記念特別イベント

- 通常価格：75,900円 → セール価格：63,989円（15.7% OFF）- 内蔵バッテリーで最長2.5時間再生可能／165°調整可能なスタンド- Google TV & Netflixを正規搭載- アウトドアやモバイルエンターテインメントに最適

この記念セールはDangbeiを12年間ご支援くださった世界中の2億人を超えるお客様への感謝を込めたものです。このお得なキャンペーンを通じて、より多くのお客様に大画面エンターテインメントの楽しさを体験していただきたいと願っています。

この機会に、ご自宅で映画館クラスの映像と音響体験をお楽しみください！

キャンペーン概要

Dangbei（当貝）について

- 期間：2025年9月15日～9月28日- プラットフォーム：アマゾンジャパン(https://www.amazon.co.jp/stores/page/828B0947-3756-4E46-8991-C15909BC5BA2)- 対象モデル：MP1 Max、DBOX02 Pro、N2 mini、Freedo、DBOX02、Atom

Dangbeiは世界をリードするスマートプロジェクターおよび革新的なエンターテインメントソリューションのブランドです。ポータブルからハイエンドのレーザープロジェクターまで、Dangbeiの製品は優れた画質、音響、操作性を提供します。

詳細はこちら：jp.dangbei.com

お問い合わせ：

Dangbei Japan PRチーム

メール：jp.mkt@dangbei.com

公式サイト：https://jp.dangbei.com