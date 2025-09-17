AGM、ベルリンIFA 2025を成功裏に終了新コンセプトの堅牢スマートフォンが注目集める

AGM Mobile Limited

AGM、ベルリンIFA 2025を成功裏に終了

新コンセプトの堅牢スマートフォンが注目集める

AGMは、このほどベルリンで開催された家電見本市「IFA 2025」に出展し、フラグシップスマートフォン「AGM G3 / G3 PRO」をはじめ、スポーツウォッチ「Legion Pro」、防水ブルートゥーススピーカー、スポーツイヤホン「Motion Buds」など、多数の新製品を展示しました。展示ブースはシンプルかつ大胆なデザインで来場者の注目を集め、AGMが提案する「過酷な環境でも信頼できるテクノロジー」を体感いただく場となりました。

特に注目を集めたのは、熱画像機能を搭載したスマートフォン「AGM G3 PRO」です。本製品は、高解像度の熱画像により機器の温度をリアルタイムで検知し、工業現場における故障調査やメンテナンス作業を支援します。従来の熱画像装置に比べ軽量でスマート、さらにコストパフォーマンスにも優れており、現場作業の効率向上に貢献します。加えて、高輝度の探照灯と10000mAhの大容量バッテリーを備え、長時間の户外活動や緊急時にも強力なサポートを提供。「現場点検とアウトドアの万能パートナー」として来場者から高い評価を得ました。

展示会では、デジタル技術やアウトドア分野で影響力を持つ著名インフルエンサーとも対話を実施。AGMブースを訪れたゲストは、G3 PROの熱画像機能を実際に体験し、户外救助や産業メンテナンスなどへの応用可能性について意見交換を行いました。

また、鉄鋼工場や建設会社などから訪れた企業バイヤーからも、G3 PROの実用的な機能とシーンに応じた利便性に対して大きな関心が寄せられました。長時間のバッテリー持続と高出力照明は、野外作業や緊急時の業務においても有用であり、「一つの端末で多機能をカバーできる」点が高く評価されました。

AGMは、「過酷な環境においても信頼できる機器を提供する」というブランド理念のもと、これからも製品の堅牢性と機能性の融合を追求し、ユーザーにとって真に役立つテクノロジーを開発してまいります。IFA 2025は、AGMがより強靭な探求の道へ進むための新たな出発点となりました。

【企業概要】

ブランド名：AGM

本社：中国

事業内容：耐環境・防水対応のスマートフォンおよびウェアラブル機器の開発・販売

日本公式サイト：https://www.agmmobile.com

【本件に関するお問い合わせ】

AGM Mobileジャパン広報部

メール：media@agmmobile.com

AGMジャパンカスタマーサポート

メール：agmjp@agmdevice.com

WEB：https://www.agmmobile.jp/