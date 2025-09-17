地域の子ども向け「ホワイトハッカー入門講座」10月開講

インフォシールド合同会社

インフォシールド合同会社（東京都東大和市、代表社員 吉田一範）は、2025年8月に開催した「ホワイトハッカー体験教室」に続き、小中高生を対象とした「ホワイトハッカー入門講座」を2025年10月より開講いたします。本講座はリアルタイムでの授業が無料で、ホワイトハッカーの基礎知識から実践的な演習までを体系的に学べる全14レッスン構成となっております。欠席時の録画配信やオンライン学習サポートも用意し、誰もが安心して継続的に学べる環境を整えています。

■ 体験教室の実施報告

2025年8月に開催した「ホワイトハッカー体験教室」では、小学生から高校生まで幅広い年齢の子どもたちが参加し、パスワード強度チェックやセキュリティ演習を体験しました。参加者からは「楽しく学べた」「もっと続けたい」との声が寄せられ、継続的な学びの場を求めるニーズが明らかになりました。

■ ホワイトハッカー入門講座（10月開講）の概要

開講日：2025年10月より開始（受講希望者と日程を調整）

開催頻度：毎週1回、全14レッスン（1レッスンを複数回に分けて実施、全56回を予定）

会場：東京都東大和市

受講対象：小学生・中高生（社会人向けリスキリング講座も検討中）

受講料：リアルタイムでの授業は無料（録画配信・サポートは有料オプション）

■ 本講座の特徴

練習問題や演習を多数取り入れ、子どもたちが自ら考えながら学べる形式

欠席時でも安心の録画配信（YouTube限定公開＋Google Classroom利用）

無料受講を基本としつつ、希望者にはサポートや追加教材を提供

代表者コメント

インフォシールド合同会社 代表社員 吉田一範

「体験教室で見た子どもたちの真剣な表情と好奇心が、本講座を開講する大きな原動力になりました。10月からの入門講座を通じて、未来のIT人材育成と安全なデジタル社会づくりに貢献してまいります。」

今後の展開

- 社会人向けリスキリング講座の開設- 模擬ハッキング大会（CTF）の開催- 教育委員会・自治体との連携による情報モラル教育の普及

会社概要

- 会社名：インフォシールド合同会社- 所在地：東京都東大和市- 代表者：代表社員 吉田一範- 事業内容：サイバーセキュリティサービス、教育事業

公式サイト：https://infoshield.co.jp(https://infoshield.co.jp/)

ホワイトハッカー入門講座用サイト：https://sec-infoshield.com/measures2/white_hacker_trial/

本件に関するお問い合わせ先

インフォシールド合同会社

ホワイトハッカー教育事務局

Email: info@infoshield.co.jp