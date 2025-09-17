お客様アカウントに“リッチなマイページ”を導入できる『App Unity Account Hub』提供開始

株式会社リワイア

株式会社リワイア（本社：東京都港区、代表取締役：加藤 英也、フィードフォースグループ）は、Shopifyのお客様アカウントに“リッチなマイページ”を導入できる新サービス『App Unity Account Hub』を提供開始しました。

事業者は、あらかじめデザインされたマイページを自社ブランドに合わせて調整し、導入することができます。 日本のECストアで求められるデザインに加えて、会員登録フォーム、各種アプリとのAPI連携によるポイント残高やLINE ID連携状態、会員証などを統合的に表示できる点が特徴です。

■開発背景

お客様アカウントは、従来と比べてパスワードレスログインやソーシャルログインへの対応、再購入や返品申請といった機能により利便性が高まっています。

一方で、標準のマイページはUIが固定されており、ブランドごとに適したデザインを実現するにはアプリで個別にカスタマイズする必要があります。また、会員登録フォームが存在せず、会員登録時に会員データや利用規約同意の取得ができないという課題もありました。

『App Unity Account Hub』は、日本のECストアが求めるデザインや会員登録フォームをあらかじめ組み込み、さらにアプリとのAPI連携により各種情報を表示できる“リッチなマイページ”を提供します。

■主な機能

■今後の展開

- 独自デザインのマイページ一式注文履歴、配送先住所管理、顧客情報の登録・更新、注文詳細ページなどを含む、独自デザインのマイページを提供。- 会員登録フォーム独自項目の追加にも対応しており、ストアに求められるデータを効率的に収集可能です。初回ログイン時に表示し、顧客情報や利用規約同意を確実に取得可能。独自項目の追加にも対応し、必要なデータを効率的に収集。- アプリ連携による情報表示API連携を通じて、マイページ上に以下アプリを表示可能。（今後、グループ内外のアプリとも連携予定）- - CRM PLUS on LINE：LINE ID連携状態- - らんキィ：会員ランク・会員証（バーコード）- - Omni Hub：会員バーコード連携- - どこポイ：ポイント残高・ポイント履歴- 安定した技術基盤Hydrogen×Oxygenを採用し、高速かつ安定した運用を実現。詳細を見る :https://service.appunity.jp/account-hub

リワイアは「顧客体験を、つなぎなおす。」をミッションに、今後もグループ内外のアプリとの連携強化や新機能の開発を継続。デザインと機能の両面から事業者の会員施策を支援し、より幅広い顧客体験の最適化に取り組んでまいります。

- App Unity ソリューションについて- App Unity XrossID：シングルサインオン- App Unity IDP：ID基盤・ID統合- App Unity Safe Delete：顧客データの安全な削除- App Unity Tracking：広告・GA4計測連携- App Unity Account Hub：完成済みリッチマイページ株式会社リワイア 会社概要

会社名： 株式会社リワイア

所在地： 東京都港区青山一丁目2番6号 ラティス青山スクエア3F

代表者： 代表取締役 加藤 英也

事業内容： コマースのデジタル化支援 / ECシステム・アプリ開発 / ECシステム構築支援

Webサイト： https://rewired.jp/

■本件に関するお問い合せ先

株式会社リワイア

担当 : 舟久保

E-mail：info@rewired.jp