【OWNDAYS｜オンデーズ】発売後わずか10日間で販売計画を大幅に超過！大好評の黒縁メガネBACK in BLACKシリーズから追加モデルを前倒しで発売！

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：海山丈司）は、2025年9月6日（土）に発売し、ご好評をいただいている「BACK in BLACK」シリーズにつきまして、当初の予定を前倒し、2025年9月18日（木）より追加モデルを国内の店舗およびオンラインストアにて発売いたします。



BACK in BLACK 特設ページ：

https://www.owndays.com/jp/ja/news/back-in-black(https://www.owndays.com/jp/ja/news/back-in-black)

想定を上回る反響を受け、追加モデルを前倒しで発売！

BACK in BLACK フレーム：OB2011G-5A C3

先週9月6日（土）に発売を開始した「BACK in BLACK」シリーズは、"黒"という色に徹底的にこだわり、その多様な表情と普遍的な魅力を追求したコレクションです。発売直後から多くのお客様に手に取っていただき、当初の販売計画を上回るご好評をいただいております。発売後わずか10日間でシリーズ全体の計画比が130%を越え、特にリラックス設計のウェリントン型（OB2003G-4A）は、発売後わずか10日間で計画比282％を記録※。

フレーム：OB2003G-4A人気No1.フレーム

品番：OB2003G-4A

発売日：9月6日（土）

URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/OB2003N-4A

その好評を受け、当初から9月18日（木）に発売を予定していた２型に加え、５型の新商品も当初の予定から前倒しで第2弾商品として一緒に発売いたします。

黒こそ本来の自分の魅力を引き出してくれる。自分を貫くアイウェア、「BACK in BLACK」を、ブランドの顔として今後さらに成長させ、「OWNDAYSといえば黒いメガネ」というシグネチャーコレクションとして世界に発信してまいります。

※2025年9月6日～9月15日の販売期間における、全国OWNDAYS店舗・オンラインストアでの販売実績

商品説明

- 第二弾商品 追加投入分 9月18日（木）発売揺るぎない王道の品格、信頼感を与えるウェリントン型

定番のフォルムが深い黒を纏うことで、掛ける人の表情に上品さを与えます。シンプルだからこそ際立つ美しいラインが、掛ける人自身の個性をより一層引き立てます。シーンを選ばない掛けやすさで、あなたの日常を格上げしてくれるような頼れる一本です。

品番：OB2007X-5A フレームカラー：C1 ブラック、C2 マットブラック 、C3 ブラック/ブラウンデミ

品番：OB2007X-5A

フレームカラー：C1 ブラック、C2 マットブラック 、C3 ブラック/ブラウンデミ

金額：\11,000（税込）

URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/back-in-black#OB2007X-5A

知性を纏う機能美、スマートなスクエア型

直線が際立つ黒のフロントが、ビジネスシーンに求められる知的な印象を与えます。フロントには樹脂、テンプルには軽量なβチタンを採用し、驚くほど軽やかな掛け心地を実現。異素材のコントラストが横顔に奥行きを与え、ミニマルながらも存在感を放つ一本です。

品番：OB2008X-5A フレームカラー：C1 マットブラック 、C2 ブラックデミ、C3 ブラック

品番：OB2008X-5A

フレームカラー：C1 マットブラック 、C2 ブラックデミ、C3 ブラック

金額：\13,000（税込）

URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/back-in-black#OB2008X-5A

柔らかな表情に添える高級感、ブリッジの意匠が光るラウンド型

丸いレンズがもたらす優しい雰囲気と、黒いフレームが持つシャープな印象。この二つが組み合わさることで、洗練されていながらも、どこか親しみやすい絶妙なバランスを生み出します。鼻筋を美しく見せる、アーチ状のブリッジデザインが特徴的な一本です。

品番：OB1007X-5A フレームカラー：C1 マットブラック、C2 ブラック/ピンクゴールド、C3 ブラックハーフトーン

品番：OB1007X-5A

フレームカラー：C1 マットブラック、C2 ブラック/ピンクゴールド、C3 ブラックハーフトーン

金額：11,000（税込）

URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/back-in-black#OB1007X-5A

快適さとトレンドの理想形、日常に溶け込むボストン型

黒のラインで描かれた優美な曲線は、どんな装いもモダンに引き締めてくれます。全てチタン合金で仕上げることで、驚くほど軽やかな掛け心地と優れた耐久性を両立。オンオフをシームレスに繋ぎ、あらゆるシーンであなたらしい表情を引き出す一本です。

品番：OB1008X-5A

フレームカラー：C1 マットブラック、C2 マットブラック/ピンクゴールド、C3 ブラック/シルバー

金額：13,000（税込）

URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/back-in-black#OB1008X-5A

アールデコの美意識を宿した、万能なボスリントン型

ウェリントンとボストンの魅力を融合した普遍的なシェイプが、あらゆるスタイルに溶け込みます。テンプルから透けて見える芯金には、アールデコ建築から着想を得た精巧な彫刻が施されています。内側に秘められた美意識が、ディテールへのこだわりを物語る一本です。

品番： OB2014B-5A フレームカラー：C1ブラック 、C2 マットブラック、C3 グレーハーフトーン

品番：OB2014B-5A

フレームカラー：C1ブラック 、C2 マットブラック、C3 グレーハーフトーン

金額：13,000（税込）

URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/back-in-black#OB2014B-5A

- その他の第二弾商品思わず視線を奪う、贅沢な厚みのボストン型

肉厚な黒のフレームが描く柔らかな曲線は、目元に大胆なインパクトを与えます。その力強いフロントとは対照的に、テンプルはすっきりとしたラインに。サイドに施された精巧な噛み合わせ構造は、堅牢な作りと美しさを両立。掛ける人の個性を雄弁に語る一本です。

品番：OB2011G-5A フレームカラー：C1 ブラック、C2 マットブラック、C3 ブラックハーフトーン

品番：OB2011G-5A

フレームカラー：C1 ブラック、C2 マットブラック、C3 ブラックハーフトーン

金額：15,000（税込）

URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/back-in-black#OB2011G-5A

スタンダードを再定義する、力強いシルエットのウェリントン型

定番にとどまらず、新たなスタンダードを築く存在感あるフォルム。力強いフロントと対照的に、テンプルはすっきりとしたラインを採用。サイドには精巧な噛み合わせ構造を取り入れ、細部までこだわり抜いた設計に。その存在感が掛ける人に確かな自信を与える一本です。

品番：OB2012G-5A フレームカラー：C1 ブラック、C2 マットブラック、C3 ブラックハーフトーン

品番：OB2012G-5A

フレームカラー：C1 ブラック、C2 マットブラック、C3 ブラックハーフトーン

金額：15,000（税込）

URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/back-in-black#OB2012G-5A

BACK in BLACKについて

「やっぱり、潔く、黒。」

OWNDAYSのブランドカラーである“黒”を基調にデザインされたアイウェアシリーズ。

スタイルにも、心にも、芯をくれる黒。

それは、なりたい誰かではなく、本来の自分を目覚めさせる色。

トレンドに流されず自分を貫くその色に、私たちは立ち返る。

ーそんな想いを込めた黒のコレクション。BACK in BLACK。

第一弾で心を掴まれた方も、これから手に取る方も、さらに深まる「BACK in BLACK」の世界にご期待ください。

商品概要

商品名：BACK in BLACK（バック・イン・ブラック）

発売日：2025年9月6日（土）、9月18日（木）

展開型数：全14型 各3色（全42SKU）

価格（税込）：\8,000、\9,000、\11,000、\13,000、\15,000

特設ページ：https://www.owndays.com/jp/ja/news/back-in-black

販売店舗：

OWNDAYS国内店舗（米軍基地・アウトレット店除く）、オンラインストア

9月6日発売分プレスリリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000204.000005214.html

OWNDAYS（オンデーズ）について

OWN‘your’DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界 13 カ国・地域で約600店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

https://www.owndays.com/jp/ja

