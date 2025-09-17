KANADEMONOより法人向け新サービス「SITURAEMON（シツラエモン）」発表　設計施工会社・卸の家具調達を効率化。最短5日出荷で提案力と競争力を強化

ルームクリップ株式会社

D2Cインテリアブランド「KANADEMONO」を展開するルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高重正彦 以下、当社）は、設計施工会社・卸向けの新サービス「SITURAEMON（シツラエモン）」を開始しました。

SITURAEMONは、設計施工業界においてこれまで数ヶ月を要していた家具調達のプロセスを、DX化によって効率化した新しい家具調達プラットフォームです。在庫確認・見積書発行・発注までをWEB上で完結。最短5営業日での出荷を可能にし、施工現場に革新的なスピードと柔軟性をもたらします。

当社が運営するD2Cインテリアブランド「KANADEMONO」は、個人向けのパーソナライズ家具ブランドとして成長してきました。そこで培った仕組みを活かし、KANADEMONOでは取り扱いのない設計施工現場向けのテーブル・什器・パーツを数千点規模で取り揃えています。

SITURAEMON公式ページ：https://situraemon.com/

サービスの特長

1. 7,000通り以上から選べる造作家具 1cm単位のサイズオーダーも可能

「天板 × 金物」を1セットとするモジュール構成で、テーブルやシェルフなど多彩な家具を製作可能。用途や空間に合わせて、7,000通り以上の組み合わせから最適なデザインを選べます。さらに、多くのアイテムは1cm単位でのサイズオーダーが可能なため、要望にぴったりの家具を製作できます。

2. 幅広い素材展開、実用性に優れたメラミンも選択可能

従来の杉やウォルナットなどの無垢材、独自開発したこだわりの突板に加え、オフィスや施設においても安心して使えるメラミン素材もラインナップ。

アイカ工業の高圧メラミンの人気色を短納期でオーダーすることができます。また、全24色展開のリノリウムや、高機能素材のFENIXなど幅広い種類の素材から選べることも魅力です。内装、什器と色味を合わせた特注家具が簡単にオーダー可能です。

画像はメラミン素材の天板イメージです3. 最短5営業日でスピード出荷

一般的な造作家具では打ち合わせから出荷まで2～4ヶ月かかるところ、SITURAEMONは発注から最短5日で出荷。在庫確認や見積書発行もWEB上で完結し、急ぎの案件にも対応します。

SITURAEMONが現場にもたらす5つの変化

現場の多様なニーズに対応し、内装設計やデザイン制作における時間、コスト、提案力の課題を一度に解消します。

１.面倒な家具図面作成からの解放

モジュール構成を選ぶだけで、必要なサイズの家具を簡単にオーダーできます。また、仕上げ材の変更や配線孔オプションなど柔軟に対応。大型テーブルや什器など、OEMで完全オーダーメイドの製作も承ります。

２.短納期対応による業務効率化

発注から最短5日で出荷可能。急ぎの案件もWEB上で完結でスムーズです。

３.高品質を低コストで提供

高品質を維持しながら、WEB上で完結するスマートオーダーによりコスト負担を抑えられます。

４.部材単位での販売により自由な設計が可能に

天板だけ・脚だけの購入にも対応し、既存什器との組み合わせも自在です。

５.提案力を高め、幅広いプロジェクトに対応

多様な素材と組み合わせで、顧客の要望に合った柔軟な提案が可能になります。コントラクトメーカー品も充実しており、 チェアや照明など空間づくりに必要なアイテムも幅広く取り揃えています。

利用方法（簡単3ステップ）

WEBで完結するため、面倒な手続きは不要。スマホひとつでスムーズに完結します。

販売パートナー登録は1-2営業日を目安に完了するため、すぐにご購入いただけます。

今後の展望

SITURAEMONはこれからも、設計施工の現場における「時間・コスト・提案力」の課題を解決するパートナーとして進化を続けます。

造作家具に加え、内装設計に欠かせない什器やインテリアのラインナップも順次拡充予定。効率化と柔軟なデザイン提案を両立し、プロジェクト成功をもっと身近に。新しい家具調達のかたちを、ぜひご体験ください。

実物の商品を確認できるショールーム

KANADEMONO TOKYO

（法人のお客様向け、ご予約制）

https://kanademono.design/blogs/topics/kanademono-tokyo_24

KANADEMONO OSAKA

（法人のお客様向け、ご予約制）

https://kanademono.design/blogs/topics/2308_kanademono-osaka

会社概要

会社名：ルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー

代表者名：代表取締役 高重正彦

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目28番1号

KANADEMONOメインオフィス：東京都目黒区中目黒1-9-3

ブランド設立：2018年2月

事業内容：家具の製造・販売、ECにおけるインテリアサービス事業、空間コーディネート事業

ブランドサイト：https://bydesign.co.jp/

お問い合わせ先

◼︎SITURAEMON カスタマーサポート窓口

https://situraemon.freshdesk.com/support/tickets/new

◼︎本リリースに関するお問い合わせ先：KANADEMONOカンパニー 広報PR担当

https://bydesign.co.jp/contact/