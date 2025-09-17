【期間限定】CVR150％以上改善させるLINE友だち追加計測ツール『L-TRACK（エルトラック）』が1ヵ月無料キャンペーンを開始！

株式会社SVCキャンペーン開始日時 9/16（火）~

LINE友だち追加計測ツールを『コストが高くて導入をためらっていた』、『一度試してから本格導入を検討したい』という企業にも安心してご利用いただけるよう、L-TRACK（エルトラック）は月額15,000円×友だち追加数×10円とリーズナブルな価格設定を実現しました。現在は1ヵ月無料キャンペーンも実施中のため、この機会に効果を実感いただけます。

【L-TRACK（エルトラック）とは】

LINE公式アカウントの友だち追加数を、広告媒体や複数の流入経路ごとに正確に計測できるLINE計測ツールです。

従来必要だったLINEログイン（認証画面）を通さずに友だち追加を計測できるため、認証画面によるユーザーの離脱を防ぎ、友だち追加までの導線をスムーズにします。

さらに、各広告媒体と連携することで「どの媒体から、どの広告クリエイティブを経由して何人が追加されたか」を明確に可視化。これにより、広告配信の最適化とROAS改善を同時に実現できます。

【 L-TRACK（エルトラック）の特徴】

1. 認証画面をスキップ

ユーザーはLINEログイン（認証画面）なしで友だち追加が可能となるため、認証画面によって発生していたユーザーの離脱を解消できます。

また、広告から友だち追加までの導線が圧倒的にスムーズになり、CVR（ 友だち追加率）を平均1.5倍以上の改善が実現可能となっています。

2.正確な友だち数をポストバック、コンバージョンAPIにも対応

広告経由のコンバージョン情報を各媒体に正確に反映することができます。また、LINE友だち追加地点で計測を行っているため、計測数と友だち追加数にズレがありません。これにより、媒体側が正しい成果を学習できるようになり、広告クリエイティブ別に正確な件数を把握できるなど、広告費の最適化が可能になります。

3.LINEマーケティングツールとの併用も可能

L-TRACKはタグ設置や専門知識が必要なく、最短10分ほどで導入が可能です。また、L-STEPやエルメ他、LINEマーケティングツールとも併用可能なため、乗り換える必要がなく、今の運用を維持しながら広告計測が可能になります。

【新機能概要】

LINE友だち追加のリンクを仕込んだLP自体を【L-TRACK（エルトラック）】内で計測URLに変換し、そちらを広告媒体へ入稿することで１つのLPで複数の流入計測が可能になりました。

従来の計測ツールでは導入が難しかった ノンコードLPや企業HP でも簡単に計測が実現できます。

・ノンコードLP対応：タグ設置がしずらい環境でも利用可能

・企業HP対応：LPの複製が好ましくない企業HPでも導入可能

【 料金プラン （月額）】

初期費用 0円

月額 15,000円 ＋ 友達追加数×10円

※9/16～ 1か月無料キャンペーン実施中

【お問い合わせ】

▶ホームページ：https://line-track.com/

▶メールアドレス：info@l-tra.com

【会社概要】

企業名： 株式会社SVC

代表者： 神永明大

所在地： 東京都品川区西五反田7-13-6

設立： 2002年5月

URL：http://s-vc.jp/

L-TRACKは今後も、LINE計測における精度と実績重視の運用支援を追求し、進化を続けてまいりま