SOKUDAN、登録プロ人材から高評価 - 顧客推奨度（NPS(R)）+25ポイントを記録

転職マーケットにいない即戦力人材を最速で獲得できる複業マッチングサービス『SOKUDAN(ソクダン)(https://sokudan.work/business)』を運営する、CAMELORS株式会社(https://www.camelors.com/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田根 靖之）は、フリーランス・副業人材を対象とした顧客推奨度（NPS(R)）調査を実施し、+25ポイントを記録したことをお知らせいたします。今回の調査における定量的な結果や、実際のユーザーボイスについてご報告します。

業界平均を大幅に上回るNPS(R)+25ポイントを達成

NPS（ネット・プロモーター・スコア）は、国際的に導入されている顧客推奨度指標です。 0～10点で「友人や同僚に勧めたいか」を尋ね、推奨者（9～10点）から批判者（0～6点）を引いた割合で算出します。単なる満足度調査ではなく、「どれほど信頼され、推奨されているか」を示す数値として、世界的に活用されています。

NPS(R)はマイナス水準となることが多く、転職エージェント業界（BtoC）の平均NPSは －37.5ポイント(※1)、人材派遣業界（BtoB）では －35.3ポイント（※2）と報告されています。そうした中で、SOKUDANは、サービスを利用するフリーランス・副業人材を対象に、顧客推奨度（NPS(R)）調査を実施した結果、NPS(R)は＋25ポイントを記録しました。

【SOKUDAN NPS(R)調査概要】

- 調査方法：アンケートフォーム

- 調査期間：2020年12月～2025年9月

- 有効回答者数：891件

- 調査対象：SOKUDANを利用して企業とマッチングした人材

人材が継続して取引したくなる企業案件が豊富

サービスを利用するフリーランス、副業の方々へ「今回担当した発注者ともう一度一緒に仕事をしたいですか？」という設問を10点満点で回答してもらい、発注担当者への評価の平均点は8.5点という結果でした。5人中4人以上が「また同じ企業、担当者と仕事をしたい」という回答であり、実際に取引する企業との関係性も良好ということからも、人材が継続して取引したくなる高品質な企業案件が豊富であることが裏付けられています。

有効回答数：1,464件

回答期間：2020年12月~2025年9月

サービスを利用するフリーランス・副業の方々からのお声

実際にマッチングした人材からは、以下のような声が寄せられています。

利便性、案件の質

・自分にマッチしそうな案件の紹介を積極的にしてくれています。

・IT系、WEB系フリーランスのプロが適正単価で働きたいと願う方には、とても良いマッチングサイトだと思います。

・フルリモートかつ稼働可能時間が限られる中で、想定より高い時給でのお仕事をご紹介いただけました。

サポート体制、安心感

・マッチングして終わりではなく、その後のサポートもしっかりされている印象で、安心して就業できています。

・契約手続きや請求方法などもフォローしていただけるので、初めて複業にチャレンジする人でもハードル低くスタートできます。

こうした声からも、SOKUDAN(https://sokudan.work/business)のサービスがフリーランス・副業として働く方々にとって安心して継続利用できる環境を提供していることがわかります。

今後の展望

SOKUDAN(https://sokudan.work/business)は今後も、NPS(R)調査を通じて得られた声をサービス改善に活かし、フリーランス・副業として働く方々が安心して働くことができる環境を整え、信頼されるひとが挑戦できる世の中をつくってまいります。

『SOKUDAN（ソクダン）(https://sokudan.work/business)』とは

転職マーケットにいない即戦力人材を最短1日で見つけることができる、最速の複業マッチングプラットフォームです。20代後半～40代前半のIT領域に強いエンジニア、マーケター、セールス、BizDev、UI・UXデザイナーの5職種を中心に、最近ではAIエンジニア、AIコンサルタントなども増えております。また、スタートアップや上場企業との取引も増え、正社員で即戦力人材を採用したくても「採用するまで何か月も時間を要する」「スカウトメールの反応率が下がってきている」といったお悩みを持つ採用担当者様の課題解決のためのサービスを提供しております。

