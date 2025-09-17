アイサンテクノロジー株式会社

アイサンテクノロジー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：加藤 淳）は、三菱電機株式会社（執行役社長:漆間 啓、以下三菱電機）が 2025 年 10 月よりリゾート施設向けに提供を開始する自動運転サービス「xAUTO(R)」において、車両開発に協力いたしましたのでお知らせいたします。

「xAUTO(R)」は、配車から車両運行までを無人化する自動運転サービスであり、三菱電機の運行管制技術や、 LiDAR を活用した障害物検知技術を用いることで、リゾート施設内における安全で円滑な移動を実現するものです。

当社はこれまで、自動運転実証実験やモビリティサービスにおいて自動運転車両の開発・高精度3次元計測・自動運転地図技術などの知見を蓄積してきました。今回の「xAUTO(R)」においてもこれらの知見を活かし、実証段階からの協力を通じて、安全かつ円滑な移動サービスの実現に貢献しています。

今後も各地域や施設の課題解決に資する自動運転ソリューションの開発を推進し、安心・安全で持続可能なモビリティ社会の実現に取り組んでまいります。

※「xAUTO(R)」は三菱電機株式会社の登録商標です。

