イー・エージェンシー、Google Cloud・生成AI技術に強みを持つMBKデジタルと業務提携──Google アナリティクス 導入支援とクラウドソリューションの連携を強化

株式会社イー・エージェンシー（本社：東京都千代田区、代表取締役：甲斐 真樹、以下イー・エージェンシー）は、Google Cloud を活用したクラウドソリューション領域に強みを持つ株式会社MBKデジタル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：芹澤 新、以下MBKデジタル）と、2025年9月17日付けで、戦略的業務提携を締結しました。両社は本提携を通じて、Google アナリティクス の導入・活用支援と生成AIやデータ分析基盤の構築支援を軸としたサービス連携を開始します。

■Google アナリティクス の知見とGoogle Cloud 技術の融合──企業のデータ利活用を加速

イー・エージェンシーは、Google マーケティングプラットフォーム（Google アナリティクス など）やGoogle Cloudを活用したデータ分析支援、可視化、生成AI導入支援を推進しています。今回の提携により、イー・エージェンシーが蓄積してきたGoogle アナリティクス の導入・活用支援に関する豊富な知見と、MBKデジタルが持つ生成AI「Gemini」やBigQueryをはじめとするGoogle Cloud 技術・AI活用支援の実績を掛け合わせることで、企業のデータ利活用をさらに後押しする体制を築いていきます。

特に、国内企業のデータ利活用率が8％にとどまるという調査結果（※1）もある中で、企業のデータ活用を実装フェーズまで支援する体制の整備は急務です。イー・エージェンシー では、Google アナリティクス の導入・活用支援を起点とした包括的なデータ利活用支援体制の強化を進めています。

※1 出典：ガートナージャパン「2023年版 データ＆アナリティクス成熟度調査」

https://www.gartner.co.jp/ja/newsroom/press-releases/pr-20250123-data

【株式会社イー・エージェンシー】

本社所在地：東京都千代田区有楽町1丁目9番4号 蚕糸会館 4階

代表取締役：甲斐 真樹

事業内容：

・データソリューション事業

・クラウドプロダクト・SaaS事業

・中国事業、ASEAN事業

URL：https://www.e-agency.co.jp/

【株式会社MBKデジタル】

本社所在地：東京都千代田区内幸町2-3-4 S-GATE大手町北 2階

代表取締役社長：芹澤 新

事業内容：

・企業の意思決定をデジタル化するデータ活用企画支援

・デジタルマーケティングサービス

・独自AI開発・海外AIプロダクトを活用した設計の効率化

URL：https://www.mbk-digital.co.jp/

