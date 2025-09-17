「LegalOn: World Leading Legal AI」、弁護士監修の法務特化型AIエージェント「LegalOnアシスタント」にWebサーチ機能を実装

株式会社LegalOn Technologies

株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区 代表取締役 執行役員・CEO：角田 望、以下LegalOn Technologies）が提供する、「LegalOn: World Leading Legal AI」（ https://www.legalon-cloud.com/(https://www.legalon-cloud.com/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20250917)）の弁護士監修の法務特化型AIエージェント「LegalOnアシスタント」にWebサーチ機能を実装しました。これにより、「LegalOn」上で契約書情報に加え、外部のWebサイトの情報を回答の根拠として取得、利用できるようになります。組み合わせて回答が生成されるようになり、正確性の確認や裏付けが容易になり、信頼性の高い法務対応を実現します。

■「LegalOnアシスタント」のWebサーチ機能とは

「LegalOnアシスタント」は、「LegalOn」に搭載されている弁護士監修の法務特化型AIエージェントです。案件の論点整理や締結済み契約書の検索、契約書レビューや修正文提案、ドラフトに加え、法務相談への回答案のドラフトをアシストします。

今回のアップデートでは、「LegalOn」の画面上で外部のWebサイトから情報を検索し、回答を生成することができるWebサーチ機能を実装しました。法務担当者は、契約書の審査や法務相談への回答を検討する際、自身の知見、過去の契約書などの自社ナレッジ、外部情報など幅広い情報から回答を検討します。これまで、「LegalOnアシスタント」では、自社の契約書を対象に検索・回答を生成していましたが、今回のアップデートにより「LegalOn」上で外部Webサイトの情報を検索し、根拠の補完をすることが可能になりました。これにより、契約に関する情報は「LegalOn」で、それ以外の情報は外部のWebサイトで検索するといった手間が削減し、一つのツールで必要な情報をまとめて得ることができます。

今後は、案件や契約書以外のファイルの検索にも対応し、社内外の必要な情報・ナレッジをすべて得られる状態を目指します。

LegalOn Technologiesは、今後もAIと法務知見を組み合わせ法務業務における多様な課題を解決するソリューションの開発・提供に努めてまいります。



■「LegalOnアシスタント」のWebサーチ機能のユースケース

「LegalOn」の画面左上にある点字メニューから「LegalOnアシスタント」を選択して起動します。

テキストボックス内に、任意の質問を投稿します。

例）公益通報者保護法の改正内容を簡単に教えて

すると、「LegalOnアシスタント」から回答とともに根拠情報としたWebサイトのタイトルとURLが表示されます。

■「LegalOn: World Leading Legal AI」について（ URL：https://www.legalon-cloud.com/(https://www.legalon-cloud.com/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20250917) ）

「LegalOn: World Leading Legal AI」は、国境を越えて非効率な法務業務を一掃し、お客様の法務チームが思考と決断にフォーカスし、全社の成長を牽引することを可能にします。LegalOn Technologiesの法務コンテンツとAI（エージェント）は、お客様の競争力強化と成長に貢献し、より優れた法務プロセスを通じて、お客様のビジネスを迅速に前進させることを目指します。「LegalOn」には、法務相談やリーガルリサーチ、論点整理、契約書レビュー、契約書作成など、高度かつ複雑な法務業務に対応するAIエージェント「LegalOn Agents」を搭載し、各法務業務を弁護士監修コンテンツや外部情報とも連携しながら自律的に処理し、法務チームを強力にバックアップします。同時に、「LegalOn」を活用するだけで「LegalOn」上にナレッジが自然に蓄積され、AIエージェントによる業務遂行に自然と反映される状態を実現します。

「LegalOn」は法務チームのために開発された「世界水準の法務AI」としてお客様の法務チームを強力にバックアップし続けます。



■ 株式会社LegalOn Technologiesについて（ URL：https://legalontech.jp/(https://legalontech.jp/) ）

株式会社LegalOn Technologiesは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。2017年の設立当初から、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、現在は、「LegalOn: World Leading Legal AI」を展開しています。グローバルでの有償導入社数は、2025年3月末時点で7,000社を突破しています。2025年1月から事業領域をコーポレート全体に拡大し、AIカウンセル「CorporateOn」の提供を開始しました。大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端のAI技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じてお客様のビジネスを支援します。

【株式会社LegalOn Technologies】

社名 ：株式会社LegalOn Technologies（リーガルオンテクノロジーズ）

設立 ：2017年4月

代表 ：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望

事業内容：法務、コーポレート業務に関するAIサービスの企画・開発

所在地 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F

資本金等：198.5億円（資本準備金等含）