「知る」から始まるボトムアップ型のDEI　電通×リーンオンミー対談が電通報に掲載

インクルTech※（インクルテック）で社会課題を解決するスタートアップ企業・株式会社Lean on Me（本社：大阪府高槻市、代表取締役：志村駿介、以下「リーンオンミー」）は、同社代表取締役の志村駿介と、dentsu Japanチーフ・ダイバーシティ・オフィサー 口羽 敦子氏との特別対談が、電通のビジネス情報サイト「ウェブ電通報」に掲載されたことをお知らせします。

※インクルTechとは、インクルージョン（Inclusion）とテクノロジー（Technology）を組み合わせた造語で、SDGsに関心が高まる今、ソーシャルな課題の中でも、多様性の包摂を実現するテクノロジーを意味しております。

■「知る」から始まるDEI（Diversity, Equity, Inclusion）

口羽氏が語るボトムアップ型DEIの本質は「DEIって結局、自分の中に『レンズ』があるか、に尽きる」という言葉に集約されます。

違いや違和感に気づく「レンズ」があって初めて自分ゴトになります。電通の「DEIパーク」では、知識の共有により「子育て中の女性は管理職が務まらない」といった発言が消えました。一方、リーンオンミーのeラーニングを導入した施設長からは「障害特性の知識をベースに職員と会話するようになった」という変化の声が届いています。知識が「レンズ」となり、現場の対話と行動を変えていく実例が、両社から生まれています。

この「知る仕組み」づくりを通じて、一人一人の現場から変革を起こしたい。Special Learning for Businessは、まさに企業の皆様に「レンズ」を持っていただくためのプラットフォームです。トップダウンではなく、現場の一人一人が主役となる静かな革命を、これからも支援してまいります。



対談全文（電通報）はこちら： https://dentsu-ho.com/articles/9407

■インクルーシブ雇用のためのeラーニング「Special Learning for business」について

障がい者雇用に取り組む企業や特例子会社向けeラーニングです。eラーニングと対面研修を組み合わせたハイブリッド型研修や、導入企業向けの相談対応サービスなど、より包括的な支援メニューも提供しております。インクルーシブ雇用にまつわる組織理解の促進にとどまらず、特に「見えない障がい」に対応した、インクルーシブなサービスや接客等のマニュアル作成対応などもご提供しております。

詳細を見る :https://business.special-learning.jp

■株式会社Lean on Meについて

リーンオンミーは、障がい福祉分野における教育・支援サービスの提供を行う企業です。eラーニング「スペシャルラーニング」などを通じ、障がい者の支援者のスキル向上に貢献し、社会全体のインクルーシブな成長を目指しています。

また、2025年日本国際博覧会協会とアドバイザリー契約を結び、ユニバーサルサービスガイドラインの策定や職員研修の実施など、万博のインクルーシブな運営に貢献しています。

～ 障がいがある人もない人も、共に楽しめる万博へ！～

公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会とアドバイザリー契約を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000038466.html

■株式会社Lean on Me

所在地：（本社）〒569-0803 大阪府高槻市高槻町11-7-217

（大阪支社）〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目9番20号 新中島ビル8階GH

TEL：072-648-4438

設立：2014年4月1日

資本金：3億1,380万円（準備金を含む）

代表者：代表取締役 志村 駿介

URL： https://leanonme.co.jp

事業内容：障がいのある方への理解を深めるeラーニング「スペシャル ラーニング」

■受賞歴（一部）

令和5年度 バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者 内閣府特命担当大臣表彰優良賞 受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000090.000038466.html

