AIの教育への適用をご紹介する人気セミナー「ChatGPTから教育活用”EdGPT”への進展」中級編を10/24（金）無料オンライン開催。本日9/17（水）には初級編も実施

株式会社デジタル・ナレッジ【10月24日】eラーニングテクノロジの最先端、ChatGPTから教育活用”EdGPT”への進展～中級編 LEVEL200～10/24 詳細・お申込みはこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/44117/

＜こんな方におすすめ＞

・最先端のテクノロジで自らの教育をより良くしたい方

・eラーニングのご担当者さま

・EdTech分野での新規事業開発のご担当者さま

デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所では、日々「教育×最先端テクノロジー」についてチャレンジし、調査・研究を重ねております。

今回は、研究活動の中からeラーニングテクノロジの最先端として、AIおよび、いま注目されているChatGPTの教育への適用について、中級編としてお伝えします。

また、最新の実践事例として、デジタル・ナレッジのラーニングAIソリューション「Teacher’s Copilot」についてもご紹介します。

ChatGPTや生成AIについて聞いたことはあるがさわったことのない方、生成AIの魅力と本質、教育への活用について知りたい方におすすめです。

ご参加いただいた方には、「デジタル・ナレッジの教育×生成AI早わかりブック」小冊子をデータでプレゼントいたします。

また、講演終了後、参加証をデジタルバッジでプレゼントいたします。

KnowledgeDeliverSkill＋のユーザ登録案内をお送りしますので、ご登録ください。

参加特典

特典１ 「参加証」をデジタルバッジでプレゼント！

講演終了後、参加証デジタルバッジを発行します。

KnowledgeDeliverSkill＋のユーザ登録案内をお送りしますので、ご登録ください。

特典２ ラーニングAIソリューション「Teacher’s Copilot」無料体験アカウント発行！

ご希望のお客様に「Teacher’s Copilot」のお試しアカウントを発行いたします。

特典３ 小冊子・資料プレゼント！

「デジタル・ナレッジの教育生成×AI早わかりブック」小冊子をはじめ、お役立ち資料をプレゼントいたします。

概要

◆デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所 主催セミナー

eラーニングテクノロジの最先端、「ChatGPT」から教育活用”EdGPT”への進展

～中級編LEVEL200～



【日時】 10月24日(金) 15:00-16:00

【主催】 デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所

【会場】 オンライン開催

【費用】 無料

【講師】

デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所

シニアフェロー

一般社団法人日本1EdTech協会

運営委員会 副委員長

技術委員会 副委員長

デジタルバッジ関連標準国内導入検討部会 副主査

秦 隆博

1984年 日本アイ・ビー・エム株式会社入社。初等中等教育機関と企業研修を対象にしたソリューション開発・営業推進担当、ＣＡＩシステム、教育コンテンツ開発に従事。米国IBMに出向を経て、2000年に起業。以来、官公庁、ｅラーニング・ベンダー、企業、大学へのコンサルティング・サービスやコンテンツ開発支援サービス事業に従事。座右の銘は「想像から創造へ」。

プログラム

1. 最新の教育テクノロジの動向

・デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所のご紹介

・ChatGPT(LLM: Large Language Model)/言語モデル: 生成AIの魅力と本質

2.いま取り組むチャレンジの事例

・ChatGPTからEdGPTへ: 生成AIの教育活用

・生成AI技術を活用した教育アプリ

3. 急速に普及している技術標準のいま

・教育技術標準の役割と生成AI

・1EdTech技術標準

4.AI活用 実例紹介

・デジタル・ナレッジの取り組み「ラーニングAIソリューション」

5.質疑応答

・導入、開発、運用における課題や質問にリアルタイムで回答します

◆デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所について

デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所は、eラーニングやEdTechといった教育に関する最新技術の開発、調査、普及啓蒙をミッションとした研究所です。最新の教育テクノロジの研究開発を進めるだけでなく、国内外の最新技術や規格の調査も行い、さらにこれら成果をセミナーやサイト、資料等を通じて紹介し、普及活動を進めます。

当研究所やデジタル・ナレッジグループによってこれらミッションを遂行するだけでなく、教育テクノロジを研究開発する他の企業や大学、研究機関との連携プロジェクトも積極的に取り組み、幅広い視野で教育テクノロジの発展に貢献してまいります。

https://www.digital-knowledge.co.jp/about/edtech-lab/

◆株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」を

より効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。

これが日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。

私たちは教育機関様・研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

■会社概要

名 称：株式会社デジタル・ナレッジ

所在地：〒110-0005 東京都台東区上野5丁目3番4号 eラーニング・ラボ 秋葉原

代表者：代表取締役社長 はが 弘明／代表取締役COO 吉田 自由児

URL: http://www.digital-knowledge.co.jp/

TEL：03-5846-2131(代表)

050-3628-9240(導入ご相談窓口)

コンタクトフォーム：https://www.digital-knowledge.co.jp/inquiry/