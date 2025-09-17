9月19日（木）、20日（土）開催！東京ビッグサイトで「コスメフェスティバル 2025AW」が過去最大規模に拡大！

株式会社KOLLECTION

コスメフェスティバル「コスメフェスティバル 2025AW」が、2025年9月19日（木）と20日（土）の2日間、東京ビッグサイト西3ホールにて開催されます。今回の会場面積は前回の2倍となる4,680平方メートル に拡大し、過去最大規模での開催となります。

本イベントは、韓国発の認知度向上を目的としています。来場者には、最新のトレンドを反映したコスメをいち早く体験・購入できる特別な機会を提供し、ブランドの魅力を直接アピールします。

業界関係者から美容愛好家まで、2日間で総勢3,500名以上が来場予定

注目ブランドが多数出展！話題のアイテムを体験

出展ブランド

左 リリーバイレッド ラヴ ビーム チーク バーム 右 SKIN1004 プロバイオシカインテンシブアンプル

◆lilybyred（リリーバイレッド） 韓国で絶大な人気を誇るブランド「リリーバイレッド」のベストセラー商品「ラヴビーム チークバーム」が、ドン・キホーテ限定で6つの新カラーを発売します。

製品情報：リリーバイレッド ラヴ ビーム チーク バーム 6種（#03, #07, #10, #11, #12, #13）

価格：1,430円（税込）

発売日：2025年9月26日（金）より順次

◆SKIN1004（スキンワンオーオーフォー） 韓国スキンケアのトレンドを牽引する「SKIN1004」から、待望の新作「プロバイオシカ インテンシブアンプル」が日本初上陸。ベンダー社のKOLLECTIONを通じて、一斉展開されます。

製品情報：SKIN1004 プロバイオシカインテンシブアンプル 50ml

価格：2,750円（税込）

発売日：2025年11月12日（水）より順次

その他出展ブランド

会場では、B:Lab、Percendi、IPKN、DEARMAY、kkotppang、Kisyning、IPKN＆、thim、hadaha、そして中国コスメのZa（ジーエー）といった多彩なブランドが展示ブースを展開します。各ブランドは、それぞれの独自コンセプトに基づいた製品を来場者に直接紹介します。

B:Lab（ビーラブ）GOLDEN RATIOクレンジングオイルB:Lab（ビーラブ）GOLDEN RATIOクレンザー

◆B:Lab（ビーラブ）：「GOLDEN RATIO（黄金比率）」を追求したクレンザー4種。肌に必要な成分を独自の比率で配合し、新たな洗い心地を提供します。

価格：1,430円～1,870円（税込）

Percendi（パーセンディ）Experience the UNREAL EFFECT

◆Percendi（パーセンディ）：「Experience the UNREAL EFFECT」を掲げる高濃度・高密度フォーミュラ。ナイアシンアミドを25%配合した美容液「N25」で、肌本来の健康を引き出します。

価格：1,980円（税込）

IPKN（イプクン）バブルジャムグロスIPKN（イプクン）バブルジャムグロス

◆IPKN（イプクン）：ぷるんとした水光ツヤが特徴の「バブルジャムグロス」5種。もっちりとした使用感で唇を美しく彩ります。

価格：1,430円（税込）

DEARMAY（ディアメイ）ピュアフォーリングムードリップポットDEARMAY（ディアメイ）ロストリボンチークバーム

◆DEARMAY（ディアメイ）：なめらかな塗り心地の「ロストリボンチークバーム」と、もっちりテクスチャのマルチカラーポット「ピュアフォーリングムードリップポット」。どちらも血色感とムードを演出します。

価格：1,210円～1,430円（税込）

kkotppang（コッパン）メルティングアイスバームとアイスドロップウォーターティントkkotppang（コッパン）メルティングアイスバームとアイスドロップウォーターティント

◆kkotppang（コッパン）：氷のような輝きを放つ「メルティングアイスバーム」と、みずみずしいツヤの「アイスドロップウォーターティント」。繊細なパールと上品なカラーで唇を彩ります。

価格：935円～1,100円（税込）

Kisyning（キシニング）ハピブラーティント

◆Kisyning（キシニング）：ハッピーな瞬間をイメージしたセミマットティント「ハピブラーティント」。見たままの色が唇に溶け込むように発色します。

価格：1,540円（税込）

IPKN＆（イプクンアンド シーズン3）クッションブラッシャーIPKN＆（イプクンアンド シーズン3）ティンテッドグロスデュオ

◆IPKN＆（イプクンアンド シーズン3）：生気あふれるクッションブラッシャーと、ムラなくツヤが続くティンテッドグロスデュオ。自然で清らかな印象に仕上げます。

価格：770円～990円（税込）

thim（ティム）サテンリップグレイズ

◆thim（ティム）：シロップをかけたような高光沢の「サテンリップグレイズ」。水面に反射するような輝きで、ふっくらとした唇を演出します。

価格：1,540円（税込）

hadaha（ハダハ）フルールリキッドチークhadaha（ハダハ）フルールリキッドチーク

◆hadaha（ハダハ）：花びらのような鮮やかな発色のリキッドチーク「フルールリキッドチーク」。肌に生き生きとした輝きを与えます。

価格：1,430円（税込）

中国コスメ Za（ジーエー）トゥルーホワイトコレクティングプロテクター

◆中国コスメ Za（ジーエー）：20年以上にわたり愛されるベストセラー商品「トゥルーホワイトコレクティングプロテクター」が登場。年間1,000万個以上を売り上げる大人気フェイスプライマーです。

価格：2,088円（税込）

「コスメフェスティバル 2025AW」は、化粧品事業のさらなる成長を示すとともに、来場者にとって最新の美容トレンドを発見し、体験する最高の場となることでしょう。

【お問い合わせ先】

contact@kollection.me

【株式会社KOLLECTIONについて】

本社所在地：〒577-0061 大阪府東大阪市森河内西1丁目4番9号

代表者：代表取締役 金 賢秀

設立：2019年2月

電話番号：06-4306-5400

URL：https://www.kollection.co.jp/

事業内容：輸入化粧品・日常生活品卸売業、化粧品輸入代行業、マーケティング代行業