TVアニメ「綺麗にしてもらえますか。」2026年1月放送開始！金目綿花奈(CV.鈴代紗弓)のボイスが初解禁となるティザーPVを公開！
アニメ化が発表されていた熱海を舞台にした大人気ひきこもごもストーリー、『綺麗にしてもらえますか。』（掲載 「ヤングガンガン」 スクウェア・エニックス刊）ですが、2026年1月よりTOKYO MX、ABCテレビ、SBS、BS朝日、AT-Xにて放送開始となることが決定！詳しい日時や配信情報は続報をお待ちください。
さらに、特報映像を公開！今回のPVにて、金目綿花奈(CV.鈴代紗弓)のボイスが初解禁となります！
- 放送情報更新！
2026年1月よりTOKYO MX、ABCテレビ、SBS、BS朝日、AT-Xにて放送開始！
- ティザーPV公開！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aTG30psUIBc ]
TVアニメ『綺麗にしてもらえますか。』作品基本情報
■放送情報
2026年1月よりTOKYO MX、ABCテレビ、SBS、BS朝日、AT-Xにて放送開始！
■スタッフ
原作：はっとりみつる（掲載 「ヤングガンガン」 スクウェア・エニックス刊）
監督：大西健太（オクルトノボル）
シリーズ構成・脚本：待田堂子
キャラクターデザイン：戸沢東
音楽：秩父英里
アニメーション制作：オクルトノボル
■キャスト
金目綿花奈：鈴代紗弓
■イントロダクション
温泉が湧き出る海辺の街・熱海。
小さなクリーニング店を営む金目綿花奈（きんめわかな）さんは、
明るくて働き者で温泉が大好きな女の子。
彼女と彼女を巡る人々が織りなす、ひきこもごもストーリー、始まります。
■公式HP
https://kinishite.com/
■公式X
@kinishite_anime(https://x.com/kinishite_anime)（ハッシュタグ #きにして ）
■権利表記
(C)はっとりみつる／SQUARE ENIX・「綺麗にしてもらえますか。」製作委員会
(C)Mitsuru Hattori/SQUARE ENIX
■原作情報
『綺麗にしてもらえますか。』
原作 はっとりみつる（ヤングガンガンコミックス スクウェア・エニックス刊）
1～10巻好評発売中！
公式サイト：https://magazine.jp.square-enix.com/yg/introduction/kireini/
マンガUP!：https://www.manga-up.com/titles/1040