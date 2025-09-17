韓国人気コスメ「PERCENDI」、「B:LAB」、「SELF BEAUTY」の新作が登場！

株式会社KOLLECTION左からパーセンディ/ビーラボ/セルフビューティー

韓国で注目を集める人気コスメブランド「Percendi」、「B:LAB」、「SELF BEAUTY」のが、2025年9月17日（水）より日本で発売されます。

今回、「PERCENDI」と「B:LAB」は、一部 リテール側にて日本初上陸。約350店舗で順次展開されます。

さらに「SELF BEAUTY」は、全国のリテール 約300店舗にて1か月先行販売を実施。注目のラインナップをいち早く手に取ることができます。

Percendi（パーセンディ） スーパートーニングブラー 美容液 ナイアシンアミド25%

■Percendi（パーセンディ）

パーセンディ スーパートーニングブラー 美容液 ナイアシンアミド25%

価格：1,800円（税抜き）

商品特徴：高濃度のナイアシンアミドを25%配合した美容液。肌のトーンアップやキメの整え、毛穴ケアにアプローチします。

B:LAB（ビーラボ） [8:2]抹茶保湿フォームクレンザーB:LAB（ビーラボ） [7:3]シカバリア ジェントルモーニング クレンザーB:LAB（ビーラボ） [5:5]シカ ソフト メルトアウェイクレンジングバームB:LAB（ビーラボ） [8:2]スクワラン 毛穴リセット ディープクレンジングオイル

■B:LAB（ビーラボ）

[8:2]抹茶保湿フォームクレンザー

価格：1,300円（税抜き）

商品特徴：抹茶成分が肌にうるおいを与えながら、もっちりとした泡でやさしく洗い上げるフォームクレンザー。

[7:3]シカバリア ジェントルモーニング クレンザー

価格：1,300円（税抜き）

商品特徴：朝の洗顔に最適な、肌に負担をかけにくいジェルタイプのクレンザー。CICA成分が肌のバリア機能をサポートします。

[5:5]シカ ソフト メルトアウェイクレンジングバーム

価格：1,300円（税抜き）

商品特徴：肌の上でとろけるように広がり、メイクや毛穴の汚れをしっかり落とすクレンジングバーム。

[8:2]スクワラン 毛穴リセット ディープクレンジングオイル

価格：1,700円（税抜き）

商品特徴：スクワラン配合で、うるおいを保ちながら毛穴の黒ずみやメイクをすっきりオフするクレンジングオイル。

セルフビューティー UNICONIC グッドナイト リップマスク カカドゥプラムセルフビューティー UNICONIC グッドナイト リップマスク ローズヒップ＆コラーゲンセルフビューティー UNICONIC グッドナイト リップマスク クールミント＆ローズマリー

■SELF BEAUTY（セルフビューティー）

※全国のリテール店舗 約300店舗にて1か月先行販売

UNICONIC グッドナイト リップマスク カカドゥプラム

価格：1,800円（税抜き）

商品特徴：夜の集中ケアで、ふっくらとした唇に導くリップマスク。カカドゥプラムの成分が唇を保湿します。

UNICONIC グッドナイト リップマスク ローズヒップ＆コラーゲン

価格：1,800円（税抜き）

商品特徴：ローズヒップとコラーゲンが、乾燥しがちな唇にハリと潤いを与えるリップマスク。

UNICONIC グッドナイト リップマスク クールミント＆ローズマリー

価格：1,800円（税抜き）

商品特徴：クールなミントとローズマリーの香りでリフレッシュしながら、唇を保湿するリップマスク。

セルフビューティー UNICONIC オールデイ リップトリートメントバーム

UNICONIC オールデイ リップトリートメントバーム 4種

価格：各1,400円（税抜き）

商品特徴：持ち歩きにピッタリのサイズ。濃密な集中リップトリートメント。

【発売概要】

発売日： 2025年9月17日（水）より

販売店舗：

・リテール店舗 約350店舗／PERCENDI、B:LAB

・全国のリテール店舗 約300店舗／SELF BEAUTY・1か月先行販売

【お問い合わせ先】

contact@kollection.me

【株式会社KOLLECTIONについて】

本社所在地：〒577-0061 大阪府東大阪市森河内西1丁目4番9号

代表者：代表取締役 金 賢秀

設立：2019年2月

電話番号：06-4306-5400

URL：https://www.kollection.co.jp/

事業内容：輸入化粧品・日常生活品卸売業、化粧品輸入代行業、マーケティング代行業