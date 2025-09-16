『７日間で 「成功する自分」になる ヒプノコーチング(R)』2025年10月6日発売

株式会社CLEAR LIGHT

株式会社CLEAR LIGHTは、2025年10月6日（月）にさくら舎を通して『７日間で「成功する自分」になる ヒプノコーチング(R)』を全国のオンライン書店にて発売いたします。

■簡単な内容紹介

本書では、ヒプノコーチング(R)の理論と実践を通して、潜在意識の力をどのように活用すれば日常生活で望むゴールを達成できるのかをわかりやすく解説しています。

特に、7日間のプログラムを軸に構成されており、毎日のワークを進めることで自然に自己変化が促され、願望を実現するための力が高まっていきます。理論だけでなく、実際に体験しながら学べる実践的な構成になっているため、初心者の方はもちろん、すでに心理学やコーチングを学んでいる方にとっても新たな気づきを得られる一冊となっています。

■どのような方に読んでいただきたいか

自分自身の成長や変化を望む方

心理学や自己啓発に関心のある方

コーチ、カウンセラー、セラピストなど、人をサポートする職業の方

ビジネスや教育の現場で、人との関わりをより良くしたい方

■目次

序章 ７日間の実践を始めるまえに基本的な知識を学ぶ

1日目 ゴールを設定する

2日目 ゴールを暗示文にする

3日目 影響側と原因側を理解する、できない理由を探さない

4日目 暗示文を潜在意識にインストールする

5日目 やることリストを設定し行動計画を立てる

6日目 インチャイルド（発達の遅れ）を癒す

7日目 成功への助言

終 章 毎日、自分の潜在意識と対話する

■著者プロフィール

今本 忠彦（いまもと ただひこ）

米国催眠士協会（NGH）認定マスタートレーナー、ABH米国催眠療法協会認定マスタートレーナー、全米NLP協会マスタートレーナー。

大学では経営学を学ぶ。卒業後、1992年にイギリス・ロンドンに留学。1995年に帰国し、米国系外資企業に入社。国際的なビジネスの現場で経験を積み、2007年末まで勤務。2007年よりヒプノセラピーを本格的に学び始め、翌2008年にクリアライト」を設立。パーソナルセッションとスクールの運営を開始。ヒプノセラピーは本場アメリカで学び、世界最大級のNGH米国催眠士協会・ABH米国催眠療法協会より最高位マスタートレーナー認定を取得。NLP（神経言語プログラミング）においても全米NLP協会マスタートレーナー認定を取得し、国際的に認められた資格を持つ。

心理学、NLP、コーチングを専門とし、これまでに数千人以上にトレーニングとセッションを提供。著書・翻訳書も多数手がけ、日本におけるNLPとヒプノセラピーの普及に尽力している。

■著者からのコメント

「誰にでも「実現したい目標」があると思います。でも、ほとんどの方が目標を持ちながら、やるべきことがわからなかったり、目標達成に向けた行動を継続できなかったり、途中でモチベーションを失ったりして、目標を実現できずにいるのではないでしょうか。

この本の目的は、「ヒプノコーチング(R)」を通して、あなたの目標の達成をサポートすることです。

７日間のプログラムの中で「あなたが本当にやりたいこと」を見つけ、何をすればそこに到達できるのかを考え、やる気を促し、楽しく努力をすることで、目標を効果的に達成するサポートを行います。」

■会社概要

会社名：株式会社CLEAR LIGHT

所在地：東京都渋谷区東1丁目26－32 拓新ビル5階

代表者：今本 忠彦

事業内容：NLP・ヒプノセラピー・コーチングの教育事業、講座運営、出版

