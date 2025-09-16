株式会社ジムマネジメント、第53期創立記念日に合わせてコーポレートロゴを刷新

株式会社ジムマネジメント

株式会社ジムマネジメント（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：村山太一）は、2025年9月14日（日）の第53期創立記念日を迎えるにあたり、コーポレートロゴを刷新いたしました。

私たちは、この新たなロゴと共に、社員一人ひとりの挑戦心を大切にしながら、当社のミッションである「誰もが胸躍る明日をつくる」を実現してまいります。

1973年の創業以来、当社はITエンジニア常駐、BPO、受託開発など多彩なサービスを通じて信頼を築いてまいりました。今回のロゴ刷新は、リブランディングの一環であり「これまで大切にしてきた価値」を継承しつつ、「さらなる挑戦と未来への飛躍」を表現しています。

新しいロゴマークは、当社名の頭文字「J」をモチーフに、大空へと飛翔する大集団を鳥の姿で表現しました。造形そのものは従来のイメージを受け継ぎながら、よりシンプルで力強い印象に磨き上げています。

また、当社は挑戦する人々を応援したいという想いから、積極的にスポンサー活動に取り組んでいます。ユニフォームへの掲出などにおいても、遠目から一目で認識いただけるよう、新ロゴでは太字かつ明瞭なデザインを採用し、強い存在感を発揮できる仕様としました。

※コーポレートカラーイメージ

併せて、コーポレートカラーには、ひまわりから連想されるイエロー、ブルー、グリーン、ブラウンを採用しました。ひまわりは“太陽に向かって一斉に咲き誇る花”。その姿は、「個性を活かしながら、ひとつのミッションに向かって進む」私たちの組織のあり方を象徴しています。

私たちは、今度も新たな挑戦を通じて、さらなる成長を遂げてまいります。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ジムマネジメント

所在地 ： 東京都新宿区西新宿6₋14-1新宿グリーンタワービル21F

代表 ： 村山 太一

設立 ： 1973年9月14日

事業内容： 情報サービス業

URL ：https://jimmanage.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジムマネジメント 経営企画室

TEL：03-3345-8855

mail：kikaku@jimmanage.co.jp