株式会社mob 佐賀県産業スマート化センター「サポーティングカンパニー」に登録

株式会社mob佐賀県産業スマート化センター サポーティングカンパニーに登録

株式会社mob（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小野真彰、以下「当社」）は、このたび 佐賀県産業スマート化センター「サポーティングカンパニー」 に登録されました。当社はクラウド型販売管理・分析システム「アニマルオフィス（https://animal-office.jp/）」の提供を通じ、卸売業を中心とした中小企業の業務効率化・デジタル化を支援しています。今回の登録により、地域における産業のスマート化を推進する枠組みの一員として、幅広い企業や団体との協力体制を強化してまいります。

サポーティングカンパニーとは

佐賀県産業スマート化センターでは、AIやIoTなどの先進技術を活用したソリューションの提供や導入支援が可能な企業を「サポーティングカンパニー」として登録し、地域のデジタル化を推進しています。登録企業はセミナーやイベントでの協力、利用者へのソリューション紹介、事例提供や交流促進などを通じ、中小企業のスマート化を後押ししています。

当社の取り組み

当社は「アニマルオフィス」を中心に、卸売業に特化した販売管理・分析ソリューションを開発・提供しています。今回の登録を通じて、

- セミナーや研修での登壇やシステムデモの提供- 受発注業務におけるOCRやAI活用の普及支援- 中小企業の現場ニーズに即した業務改善の提案- 地域企業や他のサポーティングカンパニーとの協業による新しい価値創出

といった取り組みを進めてまいります。

今後の展望

当社はスタートアップならではのスピード感と柔軟性を活かしながら、佐賀県産業スマート化センターとの連携を通じて、地域に根ざした中小企業の生産性向上や競争力強化に貢献してまいります。今後も「誰でも使える“儲かる販売管理システム”」の提供を軸に、幅広い産業のデジタル化を支援してまいります。

当社は、佐賀県での取り組みを一つのモデルとして、全国各地の企業や公的機関とも連携を広げたいと考えています。

もし他県でも同様のスマート化・DX推進の取り組みがございましたら、ぜひお気軽にお声がけください。地域に根ざした形での支援を通じ、中小企業の課題解決に共に取り組んでまいります。

会社概要

会社名：株式会社mob

所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目２３番４号 桑野ビル２階

代表者：代表取締役 小野真彰

事業内容：クラウド型販売管理・分析システム「アニマルオフィス」の開発・提供、DXコンサルティング

設立：2018年

サービス概要：https://animal-office.jp

お問い合わせ先

https://animal-office.jp/contact