【定員30名】採用に強いシード～シリーズA前スタートアップになるには？【初期スタートアップ経営者・採用責任者向け】

スタートアップ特化のスカウトプラットフォーム 「スタクラ」を運営する株式会社スタートアップクラス、初期スタートアップ特化の人×AIのハイブリッドオペレーションによる採用立ち上げ・支援サービス 「ツクチム」を運営する株式会社C、スタートアップのHR/HRPRに深い知見を持つMNTSQ株式会社は、2025年9月30日（火）に、スタートアップ経営者・採用責任者向けウェビナーをオンラインで開催いたします。

本ウェビナーでは、スタートアップの採用・人材領域に精通した3社が登壇し、採用に強いスタートアップの特徴や採用強化の実践ポイントについて解説します。

■イベント開催の背景

「採用を進めているが成果が出ない」

「限られたリソースで、効率的に優秀な人材を採用するにはどうすればいいのか」

シリーズA以前のスタートアップにとって、採用は経営課題と同等の重要テーマです。

本イベントでは、採用の実務に関わる3社が知見とデータを共有し、初期スタートアップが「採用で勝つ」ための具体的なヒントをお届けします。

■ウェビナー概要

[こんな人におすすめ]

- シード～シリーズA前のスタートアップ経営者・採用責任者

- 資金調達のタイミングで採用を強化したい方

- コストを抑えつつ優秀人材を採用したい方

- 媒体やスカウトだけに頼らず「会社の魅力」で採用競争に勝ちたい方

[開催概要]

日時：9/30(火) 19時30分～20時30分

場所：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料

定員：30名

主催：株式会社スタートアップクラス・株式会社C（ツクチム）

申込方法：Peatixイベントページよりお申し込みください

URL：https://peatix.com/event/4538658/view

[内容]（以下テーマ(仮)）

- 19:00／挨拶、自己紹介

~トークセッション~

- 19:10／採用に強い初期スタートアップの特徴

- 19:20／「スタクラ」独自データから見る候補者動向

- 19:30／事例に学ぶ採用に強い組織の共通点

- 19:40／今後採用を強化するためのポイント

- 19:50／質疑応答

■登壇者紹介

加賀谷 優希氏

MNTSQ株式会社 / Talent Acquisition

ITベンチャーにダイレクトリクルーティングを立ち上げる採用担当として参画。在籍5年間の後半はHRマネジャーとPRを兼任。2024年10月にMNTSQ株式会社へ入社。主にエンジニア採用および採用広報を担当。

サービスサイト：https://mntsq.co.jp/

井端 裕輝氏

株式会社C / CEO

スタートアップの採用オペレーション設計に豊富な実績を持ち、複数社の採用支援を行う。

自社サービス「ツクチム」を通じて、組織にフィットする人材獲得を支援。

サービスサイト：https://tsukuteam.com/

二之方 昌紀

株式会社スタートアップクラス / プロダクト責任者

「スタクラ」を通じて、スタートアップ特化の採用スカウト支援を展開。

過去セミナーで紹介した 「キャリア設計をカスタマイズしたオファーレター」 事例は、CEO層から高い評価を得ている。

サービスサイト：https://startupclass.co.jp/

