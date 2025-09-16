「オフィスで野菜」、紹介パートナー経由での導入が10,000拠点突破脅威の成約率50%超え！参画企業が全国で拡大中

株式会社KOMPEITO

食の福利厚生サービス“設置型健康社食(R)“「OFFICE DE YASAI（オフィスで野菜）」を運営する株式会社KOMPEITO（東京都品川区、代表取締役CEO 渡邉瞬 以下、KOMPEITO）は、2021年10月より開始した紹介パートナー制度により、累計10,000拠点の導入を達成したことをお知らせします。紹介パートナー経由の成約率は50%以上と高く、パートナー制度への参画企業は全国で拡大中。さらなる事業成長に向け、新規パートナーの募集を強化しています。

■成約率50％超！パートナーが紹介しやすい「オフィスで野菜」の強み

オフィスに冷蔵庫を設置するだけで新鮮なサラダやフルーツ、お惣菜などが1品100円から購入できる“設置型健康社食(R)”「オフィスで野菜」は、従業員満足度の向上や採用支援にもつながる福利厚生です。企業の人的資本への投資や健康経営の推進、SDGsへの取り組みを背景に、新規導入が加速しています。

さらに近年は、出社回帰やハイブリッドワークの定着によりオフィスにおける食の充実やコミュニケーション活性化を目的に導入する企業も増えています。

省スペース・省コストで導入しやすいため、従業員数の少ない中小企業や地域企業でも利用が広がり、全国47都道府県で企業規模やエリアを問わず広く活用されています。

■パートナーの紹介による成約数が10,000件を突破

KOMPEITOでは、2021年より本格的に紹介パートナーとの連携を強化してきました。これにより、パートナー経由の導入件数が累計10,000拠点を突破しました。

紹介後の成約率は50%以上と非常に高く、パートナー企業にとってもお客様に喜ばれ、成果につながりやすい提案として継続的に活用されています。

商談や導入後の運用はKOMPEITOが担うため、負担が少ないのも好評です。

■地方導入の拡大とパートナーシップを通じた地域連携

提案先は、健康経営や福利厚生の見直しを検討する地域の中小企業が中心となっています。パートナーの紹介をはじめとする多様な導入経路を通じて、これまで都心部が中心だった導入が地方にも着実に広がり、より多くの企業で働く環境づくりに貢献しています。

地域密着の信頼関係を活かした提案ができるという点でも、パートナー企業から高い評価を得ています。

さらに、地方の企業とパートナーシップを組むことで、導入拡大のみならず地域経済の活性化にもつながり、地方創生の一助となることを目指しています。

■紹介パートナー制度の詳細・申込

現在、「オフィスで野菜」のさらなる導入拡大に向け、新たな紹介パートナーを募集しております。

紹介に応じた報酬制度や営業支援もご用意しており、初めての企業様でも安心してご参画いただけます。

詳細は以下URLより、お気軽にお問い合わせください。

https://www.officedeyasai.jp/partner/

■OFFICE DE YASAI（オフィスで野菜）について https://www.officedeyasai.jp/

OFFICE DE YASAI（オフィスで野菜）は、2014年からサービスを開始した“設置型健康社食(R)“サービスです。現在では全国で累計約20,000拠点以上に導入されています。

オフィスに冷蔵庫や冷凍庫を設置するだけで、健康と美味しさにこだわったサラダやフルーツ、お惣菜などが定期的に届けられる食の福利厚生サービスです。

オフィスにいながら手軽に健康的な食事ができるため、健康経営の一環として、また社員満足度向上、社内コミュニケーション活性化、採用強化の取り組みとして導入する企業が増えています。

■ 運営会社：株式会社KOMPEITO（コンペイトウ）https://kompeito.co.jp/

「世の中にシゲキをつくる」をミッションに、2012年9月に設立したベンチャー企業です。

農作物の販路を広げたいという想いから、2014年より働く人と企業の健康を促しオフィスの食事環境を整える食の福利厚生サービス“設置型健康社食(R)”「OFFICE DE YASAI（オフィスで野菜）」をスタート。

消費者と生産者を繋ぐ新たなチャネルを通じ、農産物の流通改革にチャレンジしています。

現在では、ベンチャーから大手企業、医療機関等、全国で累計約20,000拠点以上に導入いただいています。

所在地：東京都品川区西五反田2-28-5 第二オークラビル5F

設立日：2012年9月3日

代表者：代表取締役CEO 渡邉瞬

事業内容：

・“設置型健康社食(R)”サービス「OFFICE DE YASAI」

・オフィスでのプロモーション・サンプリング「OFFICE DE MEDIA」

・ダイナミックプライシング機能搭載！サラダの自販機「SALAD STAND」

■お問い合わせ先

株式会社KOMPEITO 広報担当：白井小百合（シライサユリ）

TEL：03-6419-7144 E-Mail：info@officedeyasai.jp