【京都府】災害に強い京都へ！産官学民連携の最前線　～災害支援を考えるシンポジウムを１０月１８日に開催～

京都府

■京都府と災害時連携NPO等ネットワークは、災害時における迅速な支援と地域づくりの実現に向け、京都橘大学の岡田 知弘(おかだ ともひろ)学長の基調講演など最新の連携事例等を共有するシンポジウムを10月18日（土）に立命館大学朱雀キャンパスにて開催します。

１ タイトル

内閣府令和７年度「官民連携による被災者支援体制整備」モデル事業

災害時連携NPO等ネットワーク設立10周年記念シンポジウム

～「ひと声かけて支え合う」10年を振り返り、支援のこれからを展望する～

２ 日 時

令和７年10月18日（土） 14：00～17：30（開場13：30）

３ 場 所

立命館大学朱雀キャンパス ５階 大講義室（ホール）

（京都市中京区西ノ京朱雀町１）

４ 内 容

(1)基調講演

「公共と地域経済の再構築～災害から見える新しい地域のかたち～」

岡田 知弘(おかだ ともひろ)（京都橘大学 学長）

(2)話題提供I

「災害中間支援組織の視点から見る官民連携」

明城 徹也(みょうじょう てつや)（特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク

（JVOAD） 事務局長）

(3)話題提供II

「民間視点から見る災害に強い社会の実現」

澤樹 祥子(さわき さちこ)（損害保険ジャパン株式会社カルチャー変革推進部サステナビリティ

推進グループ 課長代理）

(4)パネルディスカッション

「被災地の声に寄り添った効果的な支援を目指して～多様な支援主体の連携による災害中間支援機能を創造する～」

５ 出演者（パネリスト等）

・ 東 直美(あずま なおみ)（特定非営利活動法人地方危機管理研究所 アシスタント・フェロー）

・神戸 望(かんべ のぞみ)（京都府災害ボランティアセンター 事務局長）

・万所 ルミ(まんどころ るみ)（京都府危機管理監付 企画参事）

・牧 紀男(まき のりお)（災害時連携NPO等ネットワーク 会長、京都大学防災研究所 教授）

・平尾 剛之(ひらお たかゆき)（災害時連携NPO等ネットワーク 副会長、特定非営利活動法人きょ

うとNPOセンター 常任理事・統括責任者）

６ 参加方法

要申込（参加料無料）

・以下の専用申込フォームにて受付

・申込締切：10月16日（木）23時59分まで

・申込フォーム：https://hitokoe-npo.jp/?p=3679

災害時連携NPO等ネットワークHP「設立10周年記念シンポジウム『ひと声かけて支え合う』10年を振り返り、支援のこれからを展望する」開催のお知らせ

７ 主催・共催・後援・協力

主催：京都府、災害時連携NPO等ネットワーク

共催：近畿労働金庫

後援：京都府災害ボランティアセンター、京都市災害ボランティアセンター、京都労働者福祉協議会、京都府生活協同組合連合会

協力：損害保険ジャパン株式会社

＜参考：災害時連携 NPO 等ネットワークの概要＞

・京都府内で自然災害における被害が発生した際の、NPO等の持つ専門性や現場経験を活かした被災地支援活動、ネットワークに加盟登録している公益的に活動する非営利団体（60 団体）の平常時及び災害時における相互支援の推進を目的とする。

・平成29年舞鶴市の台風被害、平成30年福知山市の西日本豪雨災害、令和５年台風第17号災害時に、復興支援ニーズの現地調査を当団体の幹事会により実施したほか、減災啓発活動として、活動報告会・総会と講演会を併せた大会やシンポジウムを開催