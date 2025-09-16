【京都府】災害に強い京都へ！産官学民連携の最前線　～災害支援を考えるシンポジウムを１０月１８日に開催～

■京都府と災害時連携NPO等ネットワークは、災害時における迅速な支援と地域づくりの実現に向け、京都橘大学の岡田 知弘(おかだ ともひろ)学長の基調講演など最新の連携事例等を共有するシンポジウムを10月18日（土）に立命館大学朱雀キャンパスにて開催します。



１　タイトル

内閣府令和７年度「官民連携による被災者支援体制整備」モデル事業


災害時連携NPO等ネットワーク設立10周年記念シンポジウム


～「ひと声かけて支え合う」10年を振り返り、支援のこれからを展望する～


２　日　　時

令和７年10月18日（土） 14：00～17：30（開場13：30）


３　場　　所

立命館大学朱雀キャンパス　５階　大講義室（ホール）


（京都市中京区西ノ京朱雀町１）


４　内　　容

(1)基調講演


「公共と地域経済の再構築～災害から見える新しい地域のかたち～」


岡田　知弘(おかだ　ともひろ)（京都橘大学 学長）


(2)話題提供I


「災害中間支援組織の視点から見る官民連携」


明城　徹也(みょうじょう　てつや)（特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク


（JVOAD） 事務局長）


(3)話題提供II


「民間視点から見る災害に強い社会の実現」


澤樹　祥子(さわき　さちこ)（損害保険ジャパン株式会社カルチャー変革推進部サステナビリティ


推進グループ 課長代理）


(4)パネルディスカッション


「被災地の声に寄り添った効果的な支援を目指して～多様な支援主体の連携による災害中間支援機能を創造する～」


５　出演者（パネリスト等）

・ 東　直美(あずま　なおみ)（特定非営利活動法人地方危機管理研究所 アシスタント・フェロー）


・神戸　望(かんべ　のぞみ)（京都府災害ボランティアセンター 事務局長）


・万所　ルミ(まんどころ　るみ)（京都府危機管理監付 企画参事）


・牧　紀男(まき　のりお)（災害時連携NPO等ネットワーク 会長、京都大学防災研究所 教授）


・平尾　剛之(ひらお　たかゆき)（災害時連携NPO等ネットワーク 副会長、特定非営利活動法人きょ


うとNPOセンター 常任理事・統括責任者）


６　参加方法

要申込（参加料無料）


・以下の専用申込フォームにて受付


・申込締切：10月16日（木）23時59分まで


・申込フォーム：https://hitokoe-npo.jp/?p=3679


災害時連携NPO等ネットワークHP「設立10周年記念シンポジウム『ひと声かけて支え合う』10年を振り返り、支援のこれからを展望する」開催のお知らせ


７　主催・共催・後援・協力

主催：京都府、災害時連携NPO等ネットワーク


共催：近畿労働金庫


後援：京都府災害ボランティアセンター、京都市災害ボランティアセンター、京都労働者福祉協議会、京都府生活協同組合連合会


協力：損害保険ジャパン株式会社



＜参考：災害時連携 NPO 等ネットワークの概要＞


・京都府内で自然災害における被害が発生した際の、NPO等の持つ専門性や現場経験を活かした被災地支援活動、ネットワークに加盟登録している公益的に活動する非営利団体（60 団体）の平常時及び災害時における相互支援の推進を目的とする。


・平成29年舞鶴市の台風被害、平成30年福知山市の西日本豪雨災害、令和５年台風第17号災害時に、復興支援ニーズの現地調査を当団体の幹事会により実施したほか、減災啓発活動として、活動報告会・総会と講演会を併せた大会やシンポジウムを開催