コンテンツ制作会社のHubWorks、AI時代の記事作成の新プランを提供開始

株式会社HubWorks（以下、当社）は、AI時代に対応した記事制作の新プラン（以下「コンテンツファクトリー」）の提供を開始いたします。

本サービスは、専門家による経験とAIの効率性を掛け合わせることで、低コストながら高い効果を生み出す記事制作を実現し、従来のSEO記事に加えてLLMO（Large Language Model Optimization）記事にも対応いたします。

詳細を見る :https://wehubworks.com/work-article/

近年、AI技術の急速な発展により、コンテンツ制作の現場では効率化が求められる一方で、検索エンジンの評価基準であるE-E-A-T（Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness）への対応や、ChatGPTなどの大規模言語モデルに最適化されたLLMO記事の需要が高まっています。

AIのみに依存した記事制作では検索順位や成果が出にくい可能性があります。

しかし、人のみでの制作（従来のコンテンツファクトリーのサービス）では高コストになるという課題がありました。

「コンテンツファクトリー」の新プランは、これらの課題を解決するため、記事の内容や目的に応じて最適なスキルを持つ専門家とAIを組み合わせる効率的なアプローチを採用しています。



実現したい記事のアウトプットと予算に合わせて、データ調査、構成案作成、執筆、校正、図解作成、監修といった各工程において、人とAIの最適な組み合わせをご提案いたします。



当社は、今後もAI技術と人の専門性を融合させたサービスの提供を通じて、企業のマーケティング活動を効果的に支援してまいります。

コンテンツファクトリー（新プラン）概要

AI時代に対応した記事制作の新プランで、高品質な記事をスピーディかつ安定的に量産できる"コンテンツの生産ライン"です。

サービスの特徴

1. AIと専門家の最適な組み合わせ

記事の内容や目的、予算に応じて、各工程でAIと専門家を最適に組み合わせます。例えば、インタビュー記事では録画のテキスト化やデータ調査をAIが担当し、構成案や執筆は専門家が行うことで、コストを抑えながら高品質を実現します。

2. LLMO記事への対応

従来のSEO記事に加えて、ChatGPTなどの大規模言語モデルに最適化されたLLMO記事の制作にも対応。AI時代の新しい検索体験に適したコンテンツを提供いたします。

3. E-E-A-Tを重視した品質管理

SEOの実務経験を持つディレクターが全体を監修し、100名以上の提携クリエイターの中から、テーマや分野に応じた適任者を選定。有資格者による監修も対応可能で、E-E-A-Tに準拠した信頼性の高いコンテンツを制作します。

組み合わせパターン例





・パターン1：インタビュー記事（コスト重視）

録画のテキスト化：AI

データ調査：AI

構成案：専門家

執筆：専門家+AI

校正：専門家+AI

図解作成：専門家

監修・品質確認：専門家

・パターン2：おすすめ・まとめ記事（バランス重視）

データ調査：AI

構成案：専門家

執筆：E-E-A-T対応専門家+AI

校正：専門家+AI

図解作成：専門家

監修・品質確認：専門家

・パターン3：専門性の高いSEO記事（品質重視）

データ調査：AI

構成案：専門家

執筆：専門家

校正：専門家

図解作成：専門家

監修・品質確認：専門家

対応業界・コンテンツ

薬品、看護、不動産、法律、金融、保育、教育、IT・SaaS、人材、観光など幅広い業界に対応。SEO記事、リライト、事例記事、インタビュー記事、イベントレポートなど多様なコンテンツ制作が可能です。

提供開始日

2025年9月12日より提供開始

お申し込み・お問い合わせ

詳細につきましては、当社Webサイト（https://wehubworks.com/work-article/ ）よりお問い合わせください。

＜株式会社HubWorks概要＞

会社名：株式会社Hub Works

所在地：104-0032 東京都中央区八丁堀2-3-9 4F

設立： 2018年10月1日

代表者：代表取締役 近藤諒太朗

HP：https://wehubworks.com/

事業概要：コンテンツ制作BPO事業「コンテンツファクトリー」 https://contentsfactory.jp/

：サイト制作サービス「IRODORU」 https://irodoru-web.com/

：オフィスポータルサイト「ハブスペ」の運営 https://hubspaces.jp/