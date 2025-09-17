「463本アップして登録者600名突破」──これが雇用クリーンチャンネルだ。

463本あげて、まだ600人

株式会社SA

一般社団法人クレア人財育英協会（東京都千代田区／代表理事 酒井康博、SAグループ）が運営するYouTubeチャンネル「雇用クリーンチャンネル」は、2025年9月17日、登録者数が600人を突破しました。公開している動画は463本。数字だけ見れば「効率が悪い」とも言えます。

しかし、それこそが私たちのスタイルです。

バズらない。けれど突き刺さる

「雇用クリーンチャンネル」のサムネイル例

「雇用クリーンチャンネル」は、ハラスメント防止、労務トラブル対応、労働法の基礎など、ニッチかつ実務的なテーマをお届けしています。視聴数、登録者数は多くありません。再生数や登録者数は決して多くありません。けれど視聴者の多くは、人事担当者、管理職、労務現場に立つ人たち。数字ではなく、「必要な人にだけ届く」ことを重視しています。

雇用クリーンチャンネル：https://www.youtube.com/@koyou-clean

更新を続ける理由

私たちはこう考えます。

- 動画1本が、誰かのハラスメント被害を未然に防ぐかもしれない- 一つの知識が、職場の空気を変えるかもしれない

登録者600人は、小さな数字ではありません。600の職場に影響を与える可能性なのです。

今後の展望

今後も、制度の解説だけではなく「現場で動ける人材を育てる」視点で、ハラスメント＆労務対策の動画を継続発信していきます。 「バズらなくても刺さる」。それが雇用クリーンチャンネルの矜持です。

一般社団法人クレア人財育英協会について

（株）SAのグループ会社として2023年に設立。ハラスメント防止や雇用環境改善に向けた「雇用クリーン事業」を展開。ハラスメントの「予防」と「相談対応」に特化した、実務直結型のオンライン資格。20時間で現場対応力を体系的に学べ、社内研修にも即活用可能。現在、全国で650名超が取得し、企業・自治体・学校現場などで活躍中。

▶ 公式サイト：https://caa.or.jp/