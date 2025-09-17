こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【跡見学園女子大学】「ナイト説明会」を文京キャンパスで10/３（金）開催
「まだ間に合う！～総合型・学校推薦型選抜 完全攻略～」をテーマにした18時開始の「ナイト説明会」を、10月3日（金）に跡見学園女子大学（東京都文京区、学長：小仲信孝）文京キャンパスで開催します。総合型選抜を受験して入学した在学生が、入試に向けた準備や対策について体験談を語るプログラムもあります。お勤め帰りの保護者の方と一緒に、多くの高校生の参加をお待ちしています。
◆ミニオープンキャンパス「ナイト説明会」
【日時】10月3日（金）18時～19時30分
【場所】本学文京キャンパス（東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」徒歩2分）
◆プログラム
１． 大学紹介
4学部5学科の学びの内容やキャリア支援プログラムについて紹介します。
２．入試説明＆総合型・学校推薦型選抜対策講座
本学の入試、特に年内入試である総合型選抜や学校推薦型選抜を中心に、課題作文や面接の攻略法を解説します。
３．学生トークショー「わたしの受験対策」
実際に総合型選抜を受験して入学した在学生が、受験日までどのように過ごしていたのか、面接に向けてどういう準備をしていたかなど、受験生の不安に応えるお話をします。
◆自由参加
【個別相談】学生生活については在学生が、入試に関しては入試課スタッフが皆さんの疑問にお答えします。
【キャンパスツアー】在学生が引率して文京キャンパス内をご案内します。
★★文京キャンパス2号館最上階（9階）にある多目的ホールは、外の景色が一望できるガラス張りの部屋で、学生が自由にくつろげる開放的なスペースです。併設する屋上テラスからはライトアップされた東京タワーやスカイツリーが望めます。ドラマやCMの撮影場所としてオファーの多い屋上テラスからの美しい夜景も、キャンパスツアーでぜひお楽しみください！
◆オープンキャンパスの日程と参加申し込みはこちらから
https://www.atomi.ac.jp/univ/admission/navi/open_campus/
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人跡見学園 広報室
TEL：03-3941-9160
FAX：03-3941-8162
メール：h-koho@atomi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/