名古屋発の人気ガールズグループ「TEAM SHACHI」の関東ラストワンマンライブ『TEAM SHACHI最終SHOW ～アイドルロード～：君のココロの伝説になりたい！』の無料独占ライブ配信が決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、2025年末での解散が決定している名古屋を代表する人気アイドルグループ「TEAM SHACHI（チーム シャチ）」が、2025年9月21日（日）に立川ステージガーデン（東京）で開催する関東ラストワンマンライブ『TEAM SHACHI最終SHOW ～アイドルロード～：君のココロの伝説になりたい！』の模様を、「17LIVE」の無料独占ライブ配信にてお届けすることが決定しましたので、お知らせいたします。また、コンサート終了後の2025年9月22日（月）より、「TEAM SHACHI」メンバーによる個人リレー配信の実施や、コンサートのアーカイブ映像を期間限定で配信いたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）や、まだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

「TEAM SHACHI」は、スターダストプロモーションに所属する愛知県出身の4人組ガールズグループで、名古屋発のアイドルとして、名誉名古屋観光特使を務め、2025年をもって惜しまれつつも解散することを発表しています。「17LIVE」では、2025年1月に実施した、『決戦の鯱詣（しゃちもうで）2025 ～ポジティブ・エキサイティング・ソウル・ライブ～』の無料独占ライブ配信と、その後のメンバーによる個人リレー配信がユーザーの皆様に大変好評だったため、グループ解散前関東ではラストとなるワンマンライブの模様を無料独占ライブ配信にて実施することが決定しました。

また今回も、貴重な本公演の様子を一人でも多くの方々にお届けするために終了後のアーカイブ配信の実施や、メンバー一人ひとりとライブ配信でリアルタイムにコメントなどでコミュニケーションをすることができる個人リレー配信も実施します。さらに、本配信を盛り上げるべく、今回のために制作する「TEAM SHACHI」特別ギフトを配信中に贈っていただくことで、メンバーの貴重な本コンサートで撮影したチェキを抽選でプレゼントするキャンペーンを実施することも決定しております。

「17LIVE」で「TEAM SHACHI」の解散前関東ラストワンマンライブを視聴することができる最後のコンサート配信および個人リレー配信に、ぜひご注目ください。

コンサートの独占ライブ配信やメンバーによる個人リレー配信の概要は、以下の通りです。

＜コンサート独占ライブ配信概要＞

■公演名

「TEAM SHACHI最終SHOW ～アイドルロード～：君のココロの伝説になりたい！」

■配信日時

2025年9月21日（日）17:30スタート（予定）

■配信アカウント

TEAM_SHACHI_official（https://17.live/ja/profile/r/28730405）

■アーカイブ配信期間

2025年9月22日（月）18:00～9月30日（火）18:00

＜メンバー個人リレー配信概要＞

■配信日時・メンバー

2025年9月22日（月）19:30～20:30・・・咲良 菜緒

2025年9月23日（火）21:00～22:00・・・大黒 柚姫

2025年9月24日（水）21:00～22:00・・・秋本 帆華

2025年9月25日（木）19:30～20:30・・・坂本 遥奈

2025年9月26日（金）20:30～21:30・・・咲良 菜緒

2025年9月27日（土）22:00～23:00・・・大黒 柚姫

2025年9月28日（日）21:00～22:00・・・秋本 帆華

2025年9月29日（月）20:00～21:00・・・坂本 遥奈

※各配信の期間やスケジュールは予告なく変更となる場合がございます。

※コンサート独占ライブ配信は、期間限定のアーカイブ配信も実施いたします。

※個人リレー配信のスケジュールやコンサート配信の詳細は、特設サイト（https://jp.17.live/news/campaign/45212/）をご覧ください。

＜プレゼントキャンペーン概要＞

キャンペーン名：

『TEAM SHACHI最終SHOW ～アイドルロード～：君のココロの伝説になりたい！』記念プレゼントキャンペーン

開催日時：

１. 2025年9月21日（日） ※コンサート独占配信時

２. 2025年9月22日（月）～9月29日（月） ※個人リレー配信時

応募方法：

該当のライブ配信中に「TEAM SHACHI」特別ギフトを贈っていただく

賞品：

１. コンサート当日に撮影した「TEAM SHACHI」集合チェキ

２. 特別ギフトを贈った配信に出演しているメンバーの個別チェキ

※プレゼントキャンペーンは予告なく中止もしくは、内容が変更なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※注意事項やその他詳細は、特設サイト（https://jp.17.live/news/campaign/45212/）を確認ください。

『TEAM SHACHI』について

スターダストプロモーション内スタープラネット所属、愛知県出身の秋本帆華、咲良菜緒、大黒柚姫、坂本遥奈 からなる女性グループ。前身グループである「チームしゃちほこ」から2018年10月22日夜に改名。翌23日、「super tough strong energy positive exciting soul from nagoya」を掲げ、Zepp Nagoyaにてフリーライブを敢行しライブデビュー。

公式HP： https://teamshachi.nagoya/

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw