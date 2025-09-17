【ガルパ】MyGO!!!!!×太志(Aqua Timez)・大介(Aqua Timez)　アーティストタイアップ企画を本日開催！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区 代表取締役社長：木谷高明）は、スマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」（以下、ガルパ）にて、アーティストタイアップとして、Aqua Timezの太志さん・大介さんからMyGO!!!!!への提供楽曲『エガクミライ』をゲーム内に追加いたしました。

■アーティストタイアップ実施概要

【アーティストタイアップとは】

各音楽ジャンルで活躍するアーティストに、ガルパのメンバーが歌う楽曲をバンドごとに制作・提供してもらう特別企画です。

1. Aqua Timezの太志さん・大介さん書き下ろし楽曲『エガクミライ』追加！

9月17日(水)15時より、Aqua Timezの太志さん・大介さんによるご提供のMyGO!!!!!オリジナル楽曲『エガクミライ』をゲーム内に追加いたしました。

『エガクミライ』

作詞：太志(Aqua Timez)・作曲：太志(Aqua Timez)・編曲：大介(Aqua Timez)

2. 『エガクミライ』アニメーションMVが追加！

9月17日(水)15時より、MyGO!!!!!オリジナル楽曲『エガクミライ』のゲーム内追加にともない、『エガクミライ』のアニメーションMVも追加いたしました。

また、「MyGO!!!!!公式YouTubeチャンネル」では、アニメーションMV(フルサイズver.)の視聴予約が可能になっております。アニメーションMVでは楽曲の世界観に合わせたキャラクターデザインのMyGO!!!!!のメンバーを見ることができます。

本アニメーションMV(フルサイズver.)は、9月17日(水)20時より同ページにてプレミア公開いたします。ぜひご覧ください。

MyGO!!!!!×太志(Aqua Timez)・大介(Aqua Timez)「エガクミライ」アニメーションMV（フルサイズver.）：

https://youtu.be/55QclsX-8dg

3. MyGO!!!!!が歌うカバー楽曲『Velonica』を追加！

Aqua Timezの太志さん・大介さんとのアーティストタイアップを記念し、9月17日(水)15時よりMyGO!!!!!が歌うカバー楽曲『Velonica』をゲーム内へ追加いたしました。

『Velonica』

歌：MyGO!!!!!

作詞：太志・作曲：Aqua Timez・編曲：植木建象、神田ジョン(from PENGUIN RESEARCH)

4. 書き下ろし楽曲を担当するAqua Timezの太志さん・大介さんからのコメントを紹介！

バンドリ！ ガールズバンドパーティ！をプレイされている皆様、はじめまして。

Aqua Timezのボーカル太志と、ギターの大介です。

この度、MyGO!!!!!さんに「エガクミライ」という楽曲を書き下ろさせていただきました。

“葛藤しながらも前へ進もうとする気持ち”をテーマに、彼女たちの持っている世界観と物語に寄り添えるよう、頑張って作りました。

僕たち自身もバンド活動をする中で、仲間と音を重ねる喜びや、反対にバンドだからこそ生じる苦悩もありつつ、支え合いながら進んでいく大切さを何度も感じてきました。

この曲がMyGO!!!!!の皆さん、そしてプレイしてくださる皆さんの心の中で響き合い、少しでも力になれたら嬉しいです。

ぜひ楽しんでプレイしてください！

＜プロフィール＞

太志

1980年岐阜県出まれ。2003年からロックバンドAqua Timezでボーカル、作詞作曲を担当。様々なアーティストへの楽曲提供も行う。「虹」「決意の朝に」「千の夜をこえて」など数々のヒットソングを世に送り出し、NHK紅白歌合戦には2度出場。多くの若い世代のアーティストにも影響を与えた。2018年末にAqua Timez解散。2019年、ソロプロジェクトLittle Paradeを始動させる。Aqua Timezは2025年にデビュー20周年を迎えるにあたり、2024年7月より期間限定で再結成。

大介

1977年福島県生まれ。Aqua Timezのギタリストとして、メジャーデビューを経て13年間バンド活動を行う。

2018年11月、ラストライブを横浜アリーナで行いバンドを解散後、SUPA LOVEに所属し、作曲家・編曲家としての活動を始める。

ROCKのみならず、Popsやエレクトロ、ラップ系楽曲まで幅広い音楽性で作曲・編曲を行ない、ギタリストとしても数々の楽曲に参加。

Aqua Timezは今年デビュー20周年を迎えるにあたり、2024年7月より期間限定で再結成。

※今回ご案内いたしました事項について、それぞれの開催期間や内容は予告なく変更する場合がございます。

■「BanG Dream!(バンドリ！)」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。2025年2月28日(金)にはバンドリ！プロジェクトの10周年を迎えた。

2025年10月からは新作ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」の配信が決定、また2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および、2025年3月に最終回を放送したTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のアニメ続編シリーズとして、Ave Mujicaの新作映画と、新作TVアニメシリーズの制作が決定している。2026年にはTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送が決定しており、今後の展開への期待が高まっている。

公式サイト ：https://bang-dream.com

公式X ：https://twitter.com/bang_dream_info

公式Instagram ：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/

YouTube「バンドリちゃんねる☆」 ：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

■「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」とは

「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」は、キャラクターとリアルライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!（バンドリ！）」の世界観を軸に展開される、リズム＆アドベンチャーゲーム。

簡単操作のリズムゲームは最大5人で同時に遊ぶことができ、アニメやライブでお馴染みの楽曲や有名アニメソングのカバー楽曲を楽しめる。また、ストーリーシーンではハイクオリティなLive2Dを搭載しており、キャラクターが生き生きと動く。

提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。また、2025年9月16日(火)に8.5周年を迎え、今後の展開への期待も高まっている。

タイトル ：「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」

ジャンル ：リズム＆アドベンチャーゲーム

提供開始 ：2017年3月16日（木）

配信 ：App Store、Google Play

利用料金 ：基本プレイ無料、アイテム課金制

公式サイト ：https://bang-dream.bushimo.jp/

公式X ：https://twitter.com/bang_dream_gbp （@bang_dream_gbp）

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_gbp_official/

App Store ：https://itunes.apple.com/jp/app/garupa/id1195834442

Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.craftegg.band

