『beatmania IIDX 33 Sparkle Shower』が稼働開始！

株式会社コナミアミューズメントは、アミューズメント施設向け音楽ゲーム「beatmania IIDX」シリーズの最新作『beatmania IIDX 33 Sparkle Shower(ビートマニア ツーディーエックス サンジュウサン スパークル シャワー)』の稼働を9月17日(水)から開始することをお知らせします。

最新作『beatmania IIDX 33 Sparkle Shower』には、果実のような爽やかな楽曲をシャワーのようにたくさん浴びることで、爽快感あふれる音楽体験ができるというコンセプトが込められています。

今作では、初めてプレーする方でも安心して楽しめるよう「プレーチュートリアル」を大幅に刷新。

「スキル測定機能」の追加により、プレーヤーへ最適な難易度を提案し、初心者でも楽しみやすく、満足度の高いプレーが可能になりました。

また、選曲時のサポート機能として、プレーヤーが選んだ楽曲と同じアーティストやジャンルを提案する「楽曲レコメンド機能」、さらに腕前に応じた楽曲を提示する「DJ TRAININGフォルダ」が新たに追加されました。これにより、選曲に迷った際も、よりスムーズで快適なプレー体験が可能になります。

さらに、「beatmania IIDX」シリーズに慣れてきたプレーヤーに向けて「お供クプロ」や「エントリーカードカスタマイズ」といった、プレーをさらに彩るカスタマイズ機能の拡充に加えて、ユーザーコミュニティの活性化につながる「2人プレー時のプレー録画」への対応や「カジュアル大会機能」も強化いたしました。

ぜひ、この機会に『beatmania IIDX 33 Sparkle Shower』をお楽しみください。

さまざまなサポート機能が新登場！

◆初心者サポート機能を強化！

・「プレーチュートリアル刷新」

より分かりやすく構成をリニューアル。最初に手元の鍵盤やターンテーブルを自由に操作して、いろんな音を出して楽しめる要素を追加しました。さらに、スキル測定機能によりプレーヤーへおすすめの難易度の提案が可能になりました。

・「プレー補助機能」

プレーの開始前にプレーオプションの確認ができるようになりました。さらに、通常の譜面から配置やリズムを調整し、演奏しやすく調整する機能も追加されました。

初めてでも自分に合った設定で、より満足度の高いプレーが可能になっています。

◆アシスタント機能が登場！

・「楽曲レコメンド機能」

プレー履歴を元に、プレーした楽曲と同じアーティストやジャンルを提案する「楽曲レコメンド機能」を追加しました。

・「譜面情報ビューワー機能」

選択されている楽曲の詳しい譜面情報が確認可能な「譜面情報ビューワー機能」を追加しました。攻略したい楽曲の情報を事前にチェックすることが可能になりました。

・「DJ TRAININGフォルダ」

プレー履歴を元に、自分の腕前に合った楽曲を提案する「DJ TRAININGフォルダ」を追加しました。

◆カスタマイズがパワーアップ！

・「お供クプロ」

マイクプロの仲間として「お供クプロ」が登場しました。「お供クプロ」はゲーム中の様々なシーンで登場し、プレーヤーをサポートします。コーディネートも変更が可能で、マイクプロと合わせてカスタマイズすることでさらにお楽しみいただけます。

・「エントリーカードカスタマイズ」

新たなカスタマイズ要素として「エントリーカードカスタマイズ」が登場しました。ゲームの開始・終了画面で表示されるプレーヤーデータの背景をカスタマイズすることが可能になりました。

▼『beatmania IIDX 33 Sparkle Shower』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/2dx/33/

▼『【公式】beatmania IIDX』公式X

https://x.com/IIDX_OFFICIAL

「beatmania IIDX」について

「beatmania IIDX」シリーズは、1999年にアミューズメント施設で稼動を開始したBEMANIシリーズを代表する音楽ゲームです。7つの鍵盤と1つのターンテーブルをリズムにあわせて操作するDJシミュレーションゲームで、長年お客さまから高い評価をいただいています。DJ体験を盛り上げる多種多様な収録楽曲と奥深いゲーム性が魅力となっています。

タイトル：beatmania IIDX 33 Sparkle Shower

メーカー：KONAMI

稼働日：2025年9月17日

ジャンル：音楽ゲーム

プレー人数：1～2人

権利表記：(C)Konami Amusement

