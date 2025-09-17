White Mountaineering× THE TOKYO別注アイテムが発売

株式会社TOKYO BASE

株式会社TOKYO BASE（本社：東京都港区、代表取締役CEO 谷正人）が運営するセレクトショップ「THE TOKYO」にて、White Mountaineering(ホワイトマウンテニアリング) の別注アイテムを限定発売いたします。White Mountaineeringでは新しさを常に考え、THE TOKYOとのやり取りは「DJ的リミックス感覚」で長年続けてきました。常にお互いのリスペクトを前提に、トレンドを押し付けるのではなく、過去の知見や共通言語を持ちながらデザインを起こし、別注アイテムを製作しています。

◼︎アイテムについて

今回のTHE TOKYO別注では、毎シーズン定番だった布帛とジャージのコンビをあえて外し、初めて裏毛素材を取り入れた4アイテムが登場します。共通して、White Mountaineering特有のテクニカルなパターンを活かして縫製できるよう、ソフトシェルと裏毛の中間のような生地を採用しています。

シャツは、シャツ然とした佇まいでありながらも、両胸、両腰に大容量の収納ポケットを配置し、軽量ブルゾンとしての伸縮性・軽撥水性のある素材を使用したユーティリティL/Sシャツ。

クルーネックスウェットは、スウェットをベースにBLKが得意とする着心地を重視したパターンメイキング、デザイン切り替え線に沿わせたスラッシュポケットを採用するなど洗練された1着。

フーディーは、全体的にソリッドなデザインに仕上げつつも、フード周りのパターン切り替えでスッキリとしたフィット感を表現。

パンツは、ワタリにゆとりを持たせた裾リブのジョガーパンツをベースに、デザイン切り替え線に沿わせたスラッシュポケットを採用するなど快適な履き心地と実用性を両立しています。

\50,600(税込)

\44,000 (税込)

\55,000 (税込)

\44,000 (税込)

■ 「 White Mountaineering (ホワイトマウンテニアリング) 」について

2006AWシーズンからスタートしたファッションブランド。デザイナーは相澤陽介。

“服を着るフィールドは全てアウトドア”デザイン、実用性、技術の3つの要素を一つの形にし市場には屈しない姿勢でのものづくりをブランドコンセプトに掲げ、コレクションラインの他に、BLACKをベースとしたソリッドなアイテムを展開する「BLK」、“休息”を意味する“Repose”をテーマとした「Repose Wear」など様々なラインを展開。

26SSシーズンより、新たに無縫製ニットをメインに展開するユニセックスライン「Wair」がスタート。

https://whitemountaineering.com

https://www.instagram.com/whitemountaineering_official/

■ THE TOKYO（ザ トウキョウ）について

"品格と感性が混ざり合う洗練されたクリエイション、

誇るべき本質的なTOKYOを世界に発信するセレクト型コミュニティストア"

ファッションを愉しむ大人へ向けた、日本ブランドのみを取り扱うセレクト型コミュニティストアと位置づけ、ラウンジにてゆっくりとお買い物を楽しんで頂ける空間を用意。

https://the-tokyo.jp

https://www.instagram.com/thetokyo_men/