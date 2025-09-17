9月28日、国内有数、知る人ぞ知る観察地「清水森林公園　杉尾山」にて「タカの渡り観察会」開催

「清水森林公園内杉尾山　タカの渡り観察会」


冬の前、南へ渡るタカ。滑空距離のために上昇気流を捉えるさま「タカの渡り」を観察しましょう。


◯イベント内容


令和７年９月28日　午前9時から
荒天の場合、中止


野鳥愛好家の間で「タカの渡りの聖地」は長野県白樺峠ですが、清水森林公園内の杉尾山も知る人ぞ知る「タカの渡り観察地」です。


かつては、タカ柱が出現、絶え間なく飛び回るためにカウント不可能になったことがあるなど、国内有数の観察地とされる、清水森林公園・杉尾山で、南へ渡るタカの旅立ちを見送りましょう。
元々、日本野鳥の会有志によって行われていた会ですが、当地区の自然の豊かさ、野鳥を取り巻く環境を広く知っていただくために、昨年令和6年から清水森林公園が協賛しているイベントです。



参加費　：無料


持ち物　：飲み物、弁当、帽子、双眼鏡（8倍～10倍）


集合場所：清水森林公園管理センター横　駐車場


参加申込：清水森林公園管理センター　TEL　054-395-2999


　　　　　9時～17時　月曜休館（月曜祝日の場合翌火曜）



◯施設紹介（イベント紹介・告知）





当日集合場所はこちらです。


◯施設概要


清水森林公園　やすらぎの森　管理センター　


〒424-0413　静岡県静岡市清水区西里1310-1


TEL/FAX　054-395-2999



黒川キャンプ場　33サイト　サイト利用料無料



利用方法


予約サイト「おくしずばった」https://okushizuoka.comp-re.com/
より黒川キャンプ場を検索してご予約下さい。



インスタグラム：https://www.instagram.com/yasuraginomori/



