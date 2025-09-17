無料オンラインセミナー「スマホを活用した業務改善」開催のお知らせ
株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、2025年10月28日(火)15時より、無料オンラインセミナー「スマホを活用した業務改善 ～コストパフォーマンスの課題解決を「スマホレンタルサービス」が支援します～」を開催します。
１． セミナー概要
スマホなどのモバイル端末は、その利便性や多機能性から、現代ビジネスにおいて欠かせないツールとなっており、多くの企業がスマホを活用した運用によって、ビジネスにおけるレスポンスや業務効率の向上を図っています。
しかし、スマホの利用が増える一方で、その導入には多くの課題も伴います。例えば、円安や半導体不足による本体価格の高騰、利用拡大に伴う通信費用の増加、および繁雑な運用管理による工数の増加など、コスト面が課題としてあげられます。
また、スマホを導入したにもかかわらず、有効活用が難しく、想定するコストパフォーマンスが得られないなど、運用面における課題もあげられます。
本セミナーでは、これらの課題解決を支援する「スマホレンタルサービス」を活用した業務改善について、ソリューションの特徴や事例を交え、解説します。
※スマホレンタルサービス ： https://www.needswell.com/solution/mobile-rental-service/
２． 開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/407_1_b4698453b0d5a700e2de23b0274c6e21.jpg?v=202509170827 ]
お申込みはこちら :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/2817580904272/WN_isBgXnaHTQSpJCK9REDfQA
３． 会社概要
株式会社ニーズウェル
所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート13階
代表者：代表取締役社長 松岡 元
設立：1986年10月
URL：https://www.needswell.com/
事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守
【報道関係資料】
IRニュース https://www.needswell.com/ir/news
その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index
【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部
sales@needswell.com
050-5357-8344（直）
【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部
ir-contact@needswell.com