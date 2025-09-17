【9/20開幕】『パンのフェス』木更津、限定パンなど見どころ総まとめ！

ぴあ株式会社

『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 木更津』は、9月20日(土)から23日（火・祝）までの4日間開催します。



“日本最大級”のパンの祭典『パンのフェス』。昨年、千葉に初上陸し大好評を博した本イベントが、今年はさらにスケールアップして開催！

会場には、人気パン屋さんのなかなか一度にお目にかかれないパンが勢ぞろいします。

注目は、ハード系から惣菜パン、スイーツまで幅広く展開し行列の絶えない東日本橋の超人気店「BEAVER BREAD」がイベント初出店！

「パンのフェス」のためだけに用意する贅沢な限定ホットドッグは必食の一品！！

また「パン工房ぐるぐる」も注目のお店。パン好きの投票で決定する「パンのフェスアワード」で過去2度のグランプリを獲得した実力派で、名物のとろ～りクリームパンは要チェック♪

この他にも、カレーパン、メロンパン、サンドイッチ、さらにベーグルやスコーンまで、全国の人気パン屋さんの多彩なラインナップが勢ぞろい。事前にお店のおすすめをチェックして、買うパンの目星をつけておこう。

■イベントの注目ポイント

１．【9月23日(火・祝)限定！】『パンのフェス』パンバサダーのSCRAMBLE SMILEが来場！

昨年のデビューから1周年を迎える“パン好き”アイドルグループ「SCRAMBLE SMILE（通称：スクスマ）」が、今年も「パンのフェス」アンバサダー・“パンバサダー”として、9月23日（火・祝）限定で来場することが決定しました！

昨年のデビュー以来、パンバサダーとしてEX「ハマスカ放送部」のゲスト出演などを通じてパンへの熱い愛を発信し続けてきたスクスマ。1周年となる今年は、さらにパワーアップしたイベントを開催予定です。当日は、パン愛が詰まった楽曲「スキパンマン」のBGM視聴や、メンバーによる“スキパントークショー”、スクスマオリジナルステッカーの数量限定配布など、盛りだくさんの企画を予定しています。

日本初！？のパン好きアイドル・SCRAMBLE SMILEの1周年を、ぜひ「パンのフェス」で一緒にお祝いしましょう！

【メンバーコメント】

・高橋 美海（たかはし みみ）

「パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 木更津」に出演させていただけることになり、とっても嬉しいです！大好きなパンに囲まれながら、パンへの愛をお話し出来るなんて、今から楽しみで仕方ないです！

パンの魅力をたくさん広められるように、そしてイベントを盛り上げられるように精一杯頑張ります！！

・松田琉那（まつだ るな）

去年に引き続き今年も出演させていただけることをとても嬉しく思います！！

パンバサダーとしての責任をもって、今年も沢山パン業界を盛り上げていきたいと思います！！

「パンのフェス」を通して色んなパンやパン屋さんと出会えたので今年も色んな出会いにワクワクしています！

私、松田琉那のスキパンは "クロワッサン"なので、今年も色んなクロワッサンやクロワッサンのより深い部分まで知っていきたいです(ハート)

スクスマの曲にもパンのテーマソングがありますので沢山聴いてね♪よろしくお願いします！

・土居麗菜（どい れな）

スキパン～！(ハート)今年もパンバサダー・スクスマが木更津にやってきました！

出演することができてとってもうれしいです！

私、土居麗菜のスキパンはデニッシュパンなのですが、昨年出演させていただいた時から、ANDE<アンデ>さんの"シナモンりんごデニッシュ"がスキパンで今回も注目しています(ハート)

全国の人気のパン屋さんが木更津に集合！ということで、パンバサダーのスクスマがたくさんパンの魅力をお届けできたらと思っています(ハート)

・ゆうゆ

今年もパンのフェスin三井アウトレットパーク 木更津への出演が決定いたしました！嬉しい嬉しい（泣）

こうやってまた私の地元！千葉にスクスマちゃんが「パンバサダー」として行けるというのは、本当に嬉しいことなので、もっともっとみなさんに「パン愛」を伝えて行けたらなと思います！

今年も色んなあんぱんを知れちゃうのかなー！楽しみ楽しみ！

みんなも一緒に「スキパン」たっくさん見つけようね！

・桜木果奈（さくらぎ かな）

パンのフェスという大きなフェスに2年連続で出演することができてとても幸せで光栄です！

私のスキパンはめろめろなメロンパンです(ハート)

パンの魅力をたくさん伝えて、来場者の皆さんが更に楽しんでいただけるように精一杯努がんばります！

よろしくお願いいたします！

２．『パンのフェス』来場者限定！三井アウトレットパーク 木更津で使えるお買物券や人気カフェのドリンクが当たる「ウェルカム パンくじ」

今年6月にオープンした開放的な「ルーフテラス」。

期間中、新エリア「ルーフテラス」パンのフェスに来場した方限定で、お買い物券や人気カフェのドリンクが当たる「ウェルカム パンくじ」にチャレンジできます。パンを味わい、くじを引いて、アウトレットでのお買い物をさらにお得に楽しむチャンス！ 各日5,000枚、総数20,000枚の限定配布なので、お早めに会場へお越しください。

３．愛犬と楽しむパン！

会場の「三井アウトレットパーク 木更津」は、ペットと一緒に過ごせるペットフレンドリーな施設です 。そこで今回の『パンのフェス』では、大切な家族の一員であるわんちゃんも一緒に楽しめる特別なパンをご用意しました。

わんちゃんも食べられるパンとして「東京べーぐる べーぐり」からは“わんべー”、「本郷ベーカリー」からは"HB DOG"を販売。ショッピングの合間に、ぜひ愛犬と一緒においしいパンの時間をお楽しみください。



「東京べーぐる べーぐり」 “わんべー”

「本郷ベーカリー」"HB DOG"

4.「ベーカリー ペニーレイン」の“ブルーベリーブレッド”を数量限定で販売！

パンのフェスでも毎回長蛇の列ができる超超人気店。今回は、各日115個限定でお馴染みの大人気商品“ブルーベリーブレッド”を販売します。

“ブルーベリーブレッド”は、１日1,000本を売り上げる人気No.1のパン。

生地にはオリジナルのブルーベリーソースをたっぷり練り込み、一斤に130グラム前後の甘酸っぱいジャムが、渦巻き状に練り込まれている逸品。

ご購入には整理券が必要となりますので、下記詳細をご確認の上、お越しください。

【商品概要】

商品名：「ベーカリー ペニーレイン」“ブルーベリーブレッド”

販売価格：税込960円

販売数量：各日115個

【整理券の配布について】

整理券配布と同時に商品代金をお支払いいただきます。

販売・整理券配布日時：各日 9:00～ ※なくなり次第終了

販売・整理券配布場所：三井アウトレットパーク 木更津 イースト１ゲート

支払方法：現金・キャッシュレス可

※整理券は、お並びいただいたお客様お一人様につき1枚のみお渡しいたします。

【商品の引換について】

引換日時：各日 12:00～15:00

引換場所：三井アウトレットパーク 木更津 ピアストリート内「運営本部」

【ご注意事項】

整理券1枚につき、“ブルーベリーブレッド”1個を引換いただけます。

商品の引換は整理券に記載された当日のみ有効です。

引換時間を過ぎた場合、整理券は無効となり、返金もいたしかねますのでご注意ください。

テナント数日本一を誇る「三井アウトレットパーク 木更津」を舞台に、開催期間を4日間に拡大。さらに、今年6月に誕生したばかりの開放感あふれる新スポット「ルーフテラス」にも会場を広げ、ショッピングと共に、全国各地のパンを存分にお楽しみいただけます。

全国から集まる個性豊かなパンの数々を、ぜひ会場で心ゆくまでお楽しみください。

【出店店舗：20日・21日・22日・23日】※木更津初出店

ベーカリー・キッチンカー会場：ルーフテラス

・ら・さんたランド（福島・福島）

・HAPPyHAPPyメロンパン（埼玉・さいたま）

・BEAVER BREAD（東京・東日本橋）

・高久製パン（神奈川・平塚）

ベーカリー会場：ピアストリート

・パン工房ぐるぐる（茨城・那珂）

・サンドイッチのお店Merci（東京・吉祥寺）

・東京べーぐる べーぐり（東京・西葛西）

・HITOKAMI（東京・南青山）

・本郷ベーカリー（東京・本郷）

・MOGRA BREAD （東京・秋葉原）

・スコーン専門店 famfam（岐阜・多治見）

・ANDE＜アンデ＞（京都・伏見）

・金賞淡路牛カレーパン サンハート（兵庫・淡路島）

・CUBE THE BAKERY（広島・広島）

・タルタル卵サンド専門店 黄白舎（山口・山口）

※出店店舗は予告なく変更する可能性があります。

パン情報をはじめとする最新情報は『パンのフェス』公式サイト・公式SNSにて順次公開して参ります。『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 木更津』に、どうぞご期待ください。

『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 木更津』開催概要

■名称 『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 木更津』

■開催日 2025年9月20日（土）～23日（火・祝）

■時間 11時～17時

※ルーフテラスに出店する一部の店舗は、19:00頃まで営業時間を延長する予定です。

■会場 三井アウトレットパーク 木更津 ルーフテラス・ピアストリート

（〒292-0009千葉県木更津市金田東3丁目1-1）

■入場料 無料

■主催 三井不動産商業マネジメント株式会社

パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社・日販セグモ株式会社）

◎『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）とは

レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社（代表取締役社長 ⽮内 廣） と、「パンシェルジュ検定」を運営する日販セグモ株式会社（代表取締役社長 安井 邦好）が、2016年から横浜赤レンガで開催している日本最大級のパンイベント。

公式サイト：http://pannofes.jp/kisarazu2025/

公式X： https://x.com/pannofes

公式Instagram：https://www.instagram.com/pannofes/