THE ORAL CIGARETTES、2026年2月から対バンツアー「ERASE the BORDER TOUR 2026」開催を発表！
THE ORAL CIGARETTES
明日から対バンツアー「ALL MY LIFE TOUR 2025」を開催するTHE ORAL CIGARETTESが、早くも2026年の対バンツアー「ERASE the BORDER TOUR 2026」の開催を発表した。
2026年2月16日名古屋公演を皮切りに、東名阪は2daysずつの全9公演ツーマンツアーとなっている。対バン相手は後日発表とのこと。本日からFC先行受付が開始となっており、早めにチケットを手に入れることをおすすめしたい。
■■THE ORAL CIGARETTES「ERASE the BORDER TOUR 2026」
2026年2月16日 愛知 Zepp Nagoya
2026年2月17日 愛知 Zepp Nagoya
2026年2月24日 福岡 Zepp Fukuoka
2026年3月7日 北海道 Zepp Sapporo
2026年3月12日 宮城 SENDAI GIGS
2026年3月16日 大阪 Zepp Osaka Bayside
2026年3月17日 大阪 Zepp Osaka Bayside
2026年3月23日 東京 Zepp Haneda
2026年3月24日 東京 Zepp Haneda
＊全公演対バンあり
＜FC先行受付＞
受付期間：9月16日～9月21日23:59まで
詳細：https://theoralcigarettes.com/news/detail/3032
■■THE ORAL CIGARETTES／LIVE Blu-ray『AlterGeist0000 ARENA TOUR 2025』
■■リリース日：2025年12月24日(水)
■■特設サイト：https://theoralcigarettes.com/feature/altergeist0000arenatour2025_release
■■■数量限定豪華盤（品番：BRXP-00058）
豪華特殊BOXパッケージ仕様
価格：11,000円(税込)
【内容】
・Blu-ray DISC
・オンライン視聴用 NeSTREAM LIVEシリアルコード
豪華特典
・豪華特殊BOX（27 x 20 x 6cm）
・オリジナルラグ(23 x 36cm)
・ZINE(40ページ／B5／フルカラー／限定編集)
＊特典の詳細は予定となり、仕様が変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
■シンプル盤（品番：BRXP-00059）
価格：5,500円(税込)
【内容】
・Blu-ray DISC
・オンライン視聴用 NeSTREAM LIVEシリアルコード
※FC会員限定特典（両形態共通）：オリジナルステッカー
■■THE ORAL CIGARETTES「AlterGeist0000 ARENA TOUR 2025」THE MOVIE
【メンバー登壇会場（丸の内ピカデリー）】
2025年10月11日（土）11:00 START
2025年10月11日（土）15:00 START
【舞台挨拶中継付き会場】
◇生中継：2025年10月11日（土）15:00 START
◇収録上映：2025年10月12日（日）13:00 START
＊上映劇場、チケット販売情報など詳細は特設サイト（https://theoralcigarettes.com/feature/altergeist0000arenatour2025_release）をご覧ください。
