タイミーと桐生信用金庫が業務提携契約を締結

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、桐生信用金庫（所在地：群馬県桐生市、理事長：津久井 真澄）と業務提携契約を締結したことをお知らせします。

高齢化等を背景に、桐生市内各企業での人材の確保はより厳しさを増し人手不足の解消が急務となっています。

本提携では、桐生信用金庫が日頃からお取引のある地域のお客様に対して、タイミーを活用することでの突発性を伴う人員ニーズへの柔軟な対応、及びその後の長期的な採用のための活用を提案、支援してまいります。そして、地域企業の継続的な成長をサポートし、エリアの経済活性化に資する事を目指します。

提携契約の概要

桐生信用金庫と取引のある企業に対して、タイミーの紹介を行います。

会社概要

■株式会社タイミー

設立 ：2017年8月

代表者：小川 嶺

所在地：東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階

URL ：https://corp.timee.co.jp/

タイミーラボ：https://lab.timee.co.jp/

■桐生信用金庫

設立 ：1925年2月14日

代表者：津久井 真澄

所在地：群馬県桐生市錦町2丁目15番21号

URL ：https://www.shinkin.co.jp/kiryu/index.html