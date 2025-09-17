【ZENISS】iPhone17 専用ガラスフィルムが期間限定特別価格に！

九洋洲 Joychou 株式会社

スマートフォン保護アクセサリーのブランド「ZENISS（ゼニス）」は、iPhone 17 専用の最新ガラスフィルムを、2025年9月18日から9月30日までの期間限定で特別割引価格にて販売いたします。通常価格2,850円のところ、1,399円にてお求めいただける大変お得なキャンペーンです。

革新的な貼り付け体験：「失敗ゼロ・気泡ゼロ・ズレゼロ」

iPhoneフィルム貼り付けの際に多くの方が悩まされてきた、位置ずれ・気泡・ホコリの残留。ZENISSはこれらの問題を解決するために「自動位置合わせ＋自動吸塵」技術を搭載した新開発のガイド枠を採用しました。

置くだけで正確に位置合わせされ、引くだけでホコリを吸着。初心者でもプロのような仕上がりを実現し、煩わしい作業から解放されます。

業界水準を超える保護性能：10H強化ガラス

AGC社製の高硬度ガラスを使用し、最新のイオン交換技術で強化。米軍規格レベルの耐衝撃性を備え、従来品に比べて大幅に割れにくく、キズにも強い仕様です。カギやコインと一緒に持ち運んでも傷つきにくく、大切なスマートフォンをあらゆるシーンで守ります。

全面カバー設計＆抜群のフィット感

独自の1:1 3D曲面加工により、画面の端までしっかりと保護。白縁や浮き上がり、ケースとの干渉を防ぎ、まるで純正品のような一体感を実現しました。

クリアな視界と健康への配慮

高透過率素材を採用し、画面本来の鮮明な色彩を再現。反射防止・ブルーライトカット・抗菌加工を施し、長時間の使用でも快適かつ安心。目や肌への負担を軽減し、日常使いから動画視聴まで幅広くサポートします。

スムーズな操作感と指紋防止性能

ナノコーティングにより指紋や汚れを防止し、常に清潔な状態をキープ。滑らかな操作感でゲームや日常操作をより快適にします。

キャンペーン概要

- 対象商品：ZENISS iPhone 17 専用ガラスフィルム- 通常価格：2,850円- 特別価格：1,399円- 販売期間：2025年9月18日～9月30日

購入リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPMQ6YLY(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPMQ6YLY)

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPMQ6YLYJOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com