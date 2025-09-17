【秋葉原ドローンスクール】2025年9月26日（金）「“更新”って何するの？国家資格更新解説セミナー」を開催

田中電気株式会社“更新”って何するの？国家資格更新解説セミナー

田中電気株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中 良一）が運営する「秋葉原ドローンスクール」は、2025年９月26日（金）、無人航空機操縦者技能証明書をお持ちの皆さまへ向けた、国家資格更新解説セミナーをオンラインにて開催いたします。

■「無人航空機操縦士技能証明」の有効期限は３年間！

2022年12月に施行されたドローンの国家資格「無人航空機操縦士技能証明」には、3年の有効期限が設けられています。



そのため、2022年に取得された方は、まもなく初回の更新期限を迎える時期です。

今回のセミナーでは、更新に必要な手続きの流れや注意すべきポイントをわかりやすく解説。

「何を準備すればよいのか知りたい」「更新にどんな講習が必要なのか不安」という方にとって、実践的で役に立つ情報をお届けします。

本セミナーは国家資格更新制度の概要、更新の具体的な手続き、講習内容の3つに分けて分かりやすく解説いたします。

■ セミナー開催概要

開催日：2025年9月26日（金）

時間：受付 11:45～12:00 ／ 講演 12:00～13:00

会場：オンライン（Microsoft Teamsを使用）

定員：なし

参加費：無料

申込方法：下記のボタン、または秋葉原ドローンスクール公式サイトよりお申し込みください

【こんな方におすすめ】

・ 国家資格を取得してから2年以上が経過している方

・ 更新手続きの流れや必要な講習内容がよくわからない方

・ これから国家資格を取得する予定で将来の更新についても知っておきたい方

秋葉原ドローンスクールの卒業生の方でなくてももちろんご参加いただけます。

お気軽にご参加ください。

お申込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoDGjbMKzOv4tZniTo8y__2eQKGEUJoZ_jDTKrTceoTsvYcA/viewform※事前申込制となります

■更新講習は10月開講予定！

秋葉原ドローンスクールでは、登録更新講習を2025年10月に開講予定です。

国家資格をお持ちの方であれば、当スクールの卒業生に限らず、どなたでも受講いただけます。



更新期限を控えている方はもちろん、「早めに準備を進めたい」という方も、ぜひこの機会をご活用ください。

■セミナー毎月開催中！

屋外開催時の様子

田中電気が運営する「秋葉原ドローンスクール」では、毎月さまざまなドローンに関するセミナーや体験会を開催しています。

「導入を検討しているが、まずは実際に試してみたい」「新機種の性能を詳しく知りたい」という企業様にも最適です。

過去のセミナー実施内容は以下よりご確認いただけます。

■ お問い合わせ先

過去のセミナー情報はこちら :https://akihabara-ds.com/topics/8/秋葉原ドローンスクール公式サイト

秋葉原ドローンスクール

運営会社：田中電気株式会社

お問い合わせ：0120-940-469

URL：https://akihabara-ds.com/

■会社概要

田中電気株式会社は1950年に創業し、電気・通信分野に特化した専門商社として、無線事業、携帯ショップ事業、DX、VR・AR、ドローン、モビリティなど、多岐に渡る事業を展開しています。

お客様の声を大切にし、市場のニーズに応え、お客様の課題を解決するソリューションを提供しています。

社名：田中電気株式会社

本社住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田1-16-9

HP：https://www.tanaka-denki.co.jp/