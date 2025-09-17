【40%オフ】ORICO MiniPro Mac mini M4 用 アルミスタンド、特別価格5,340円！

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICO（オリコ）は、Mac mini M4 用のアルミスタンド「ORICO MiniPro Mac mini M4 用 アルミスタンド」を日本市場に向けて発売開始しました。このスタンドは、Mac mini M4の冷却効率を向上させ、エレガントなデザインでお部屋やオフィスをスタイリッシュに演出します。

【キャンペーン情報】

商品URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3CWH4SD?th=1

クーポンコード：ORICOMS10

割引率：40%割引コード

終了日：2025-9-21 23:59JST

元の価格：8900円

割引後の価格：5340円

製品の特徴

【精密なカスタマイズ】

Mac mini M4/M4 Pro専用にデザインされたこのケースは、1:1のフルボディフィットを提供し、電源ボタンの正確な位置合わせにより、デバイスを持ち上げることなく簡単に操作できます。すべてのポートに完璧に合わせたカットアウトがあり、外部デバイスとの接続がスムーズで、Mac miniをしっかりと保護します。

【複数の保護機能】

内部は柔らかいシリコンでライニングされており、滑り止めと傷防止の効果があります。底部は特別な滑り止めデザインが施され、スタンドがしっかりと固定され、移動のリスクを排除し、Mac miniを完全に守ります。

【優雅な統合】

航空機用グレードのアルミニウム合金で作られ、このケースは耐久性と洗練されたクラフトマンシップを兼ね備えています。シルバーフィニッシュは現代的なミニマリズムスタイルに完璧に調和し、デスクの美観を引き立てます。オフィスや家庭のどちらでも、洗練された印象を与えます。

【縦型ホロ冷却スタンド】

縦型デザインにより自然な空気の流れが促進され、デバイスの温度が効果的に低下し、安定した動作を実現します。後部の開口部はMac miniの通気孔と一致し、最適な冷却性能を維持し、スムーズな動作を確保します。

【5秒で簡単インストール】

工具不要のバックルデザインで、簡単で迅速にインストールができます。軽く押すだけで、数秒で取り付けが完了します。コンピュータ初心者でも手軽にインストールでき、手間のかからない体験を楽しめます。

まとめ

ORICO MiniPro Mac mini M4 用 アルミスタンドは、2025年9月21日までの限定セールで、元の価格8,900円から40%オフの特別価格5,340円(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3CWH4SD?th=1)でご提供中です！さらに、クーポンコード「ORICOMS10」を使用すれば、さらにお得に購入できます。このチャンスをお見逃しなく、今すぐご購入ください！

【製品に関するお問い合わせ】

会社名：オリコジャパン株式会社

E-mail：oricoglobal@orico.cc

公式サイト：https://orico.global/(https://orico.global/)

X(元Twitter)：https://x.com/oricoofficial_

instagram：https://www.instagram.com/oricoofficial.global

LINK：https://linktr.ee/Oricoglobalcc