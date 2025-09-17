Qlean Dataset、「AIエージェント導入を成功に導く『高品質データ』と『設計思想』セミナー」に登壇決定

Visual Bank株式会社

Visual Bank株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：永井真之、以下「Visual Bank」）は、経済産業省およびNEDOが推進する「GENIAC（Generative AI Accelerator Challenge、以下「GENIAC」）」の採択企業としての知見を活かし、子会社の株式会社アマナイメージズを通じて提供するAI学習用データ・ソリューション事業『Qlean Dataset（キュリンデータセット）』にて、セールス・マーケティング責任者の村山悠太が以下のセミナーに登壇することをお知らせします。

【ウェビナー概要】

- タイトル：AIエージェントの導入や構築にお悩みの方必見！精度を飛躍させる『高品質データ』とROI最大化を実現する『設計思想・社内展開』について最新の導入事例と共に2社が徹底解説！- 日時 ：2025年9月29日（月）13:00～14:00- 形式 ：オンライン（お申し込み後にウェビナーURLをお送りします）- 費用 ：無料- 主催 ：株式会社アイスマイリー- 登壇 ：上田 雄登（株式会社GenerativeX 取締役 CAIO/ 共同創業者）村山 悠太（Visual Bankグループ Qlean Dataset マーケティング&セールスグループ）ファシリテーター 坂本 希（株式会社アイスマイリー）- 申込締切：9月29日（月）12:00まで- 申込URL：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/seminar/20250929

【こんな方におすすめ】- AIエージェントを構築・開発されている『エンジニア』『AI研究者』の方- AIエージェントの導入にお悩みの『DX推進部』『AI導入担当者』の方

本セミナーでは、『高品質なAIエージェントの導入・構築』に必要となる要素を幅広く取り上げます。

具体的には、『高品質データ』の準備から、『導入の全体像と進め方』『現場への定着方法』『MCPを活用した安全な基幹システム連携』まで、最新のユースケースを交えて解説します。

AIエージェント導入を検討される方にとって、実践的なヒントを得られる60分間のセッションです。

『Qlean Dataset（キュリンデータセット）』とは

Visual Bankが展開する『Qlean Dataset（キュリン データセット）*』は、AI学習用データセットソリューションを提供する事業です。商用利用可能かつ権利クリアなAI学習用データセット「AIデータレシピ*」を提供しており、産業技術総合研究所、LINEヤフー、The SEA、京セラグループのRist等多数の企業・研究機関への支援実績があります。

また、多様な業界・用途への対応力を高めるため、東洋経済新報社、千葉ロッテマリーンズ等をはじめとする数百以上のデータパートナーと連携し、AI開発支援プロダクト「AIデータレシピ」の拡充を進めています。

*Qlean Dataset（キュリンデータセット）：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/

*AIデータレシピ：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup

Qlean Dataset アカデミア支援プログラム

Visual BankはAI学習用データソリューション『Qlean Dataset』において、アカデミア支援の一環として、データセットの無償提供プログラムを開始しました。

対象は、大学・研究機関・非営利の技術開発チームなどで、画像／音声／動画／テキストなど、全80種類以上・50万点超のデータを提供いたします。

研究現場での「高品質かつ権利クリアな学習データが手に入らない」課題に対し、Qlean Datasetは、GENIAC採択企業としてその解決を支援します。

▶ 詳細はこちら：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/academia

Visual Bank株式会社

AI開発力を最大化する次世代型データインフラを構築・提供するスタートアップ企業として、「あらゆるデータの可能性を解き放つ」をミッションに掲げ事業活動を展開。漫画家の「もっと描きたい！」をサポートするAI補助ツールを提供する『THE PEN』の他、AI学習用データセット開発サービス『Qlean Dataset（キュリンデータセット）』を提供する株式会社アマナイメージズを100%子会社に持つ。

また、Visual Bankは国の研究開発プログラム「GENIAC」にも採択され、社会実装に向けた取り組みを加速させています。

代表取締役CEO：永井 真之

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル WeWork

Visual Bank企業URL：https://visual-bank.co.jp/

アマナイメージズ企業URL： https://amanaimages.com/about/