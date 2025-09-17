【ZENISS】iPhone 17 Pro専用ガラスフィルム、特別キャンペーン実施！

九洋洲 Joychou 株式会社

スマートフォンアクセサリーブランド「ZENISS（ゼニス）」は、iPhone 17 Pro専用のガラスフィルムを、2025年9月18日から9月30日までの期間限定で特別価格にて販売いたします。通常価格3,350円のところ、キャンペーン期間中は1,499円でご購入いただけます。

高精度ガイド枠で“貼り直しゼロ”を実現

iPhone 17 Proは画面サイズが大きく、フィルム貼り付けの難易度も高いとされています。ZENISSはその課題を解決するため、「自動位置合わせ＋自動吸塵」構造を搭載した新設計ガイド枠を開発しました。

フィルムを置くだけで正確に位置が決まり、ガイドを引くだけでホコリを吸着。気泡やずれによる貼り直しを防ぎ、初めての方でもスムーズに仕上げられます。

10H硬度＆耐衝撃性でiPhone 17 Proを強力ガード

航空宇宙レベルの高アルミシリコン素材を採用し、最新のイオン交換プロセスで強化。

- 10H硬度で鋭利な物からの傷を防止- 耐落下233cmに対応し、万一の衝撃にも安心- 破片飛散防止加工で安全性を確保

毎日の持ち運びや使用時のリスクから、iPhone 17 Proをトータルに保護します。

立体3D曲面設計で美しい一体感

端の浮きやケース干渉が起きやすい従来品とは異なり、ZENISSは1:1精密3D熱曲げ加工を採用。黒フレームが画面全体を包み込み、白縁や隙間を排除。ケースとの相性も良く、スピーカー部分にはハニカム設計を導入し、音声の明瞭さを維持します。

透過率99.98%＆ブルーライト対策

新開発の高透過率ガラスにより、画面本来の鮮やかさを忠実に再現。

さらに以下の多重機能を搭載：

- 反射防止コーティングで屋外でも視認性を確保- ブルーライトカット加工で長時間使用による目の疲れを軽減- ナノ抗菌層が99.9%の細菌を抑制し、衛生面も安心

仕事やエンタメを快適に楽しむことができます。

指先に馴染むスムーズな操作感

独自のZ-Silkメッキ技術と日本製AFナノコーティングにより、汗・皮脂・指紋を徹底ブロック。

厚さわずか0.33mmの超薄型仕様でタッチ精度を損なわず、ゲーミング用途でもストレスなく操作できます。

キャンペーン概要

- 対象商品：ZENISS iPhone 17 Pro専用ガラスフィルム- 通常価格：3,350円- 特別価格：1,499円- 販売期間：2025年9月18日～2025年9月30日- 購入リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPPRXY3C詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPPRXY3C

JOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com