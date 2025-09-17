保活ワンストップサービスを都内1,276園に拡大

一般財団法人GovTech東京

GovTech東京は東京都と協働し、保護者がスマートフォン等で、保育施設情報の収集や見学予約、入

所申請をオンライン・ワンストップで行うことができる「保活ワンストップサービス」を提供していま

す。

本日から、対象の保育施設を都内19自治体1,070園から1,276園に拡大する旨をお知らせします。

保活ワンストップサービス対象自治体（19自治体）

★港区、江東区、渋谷区、★杉並区、★板橋区、★足立区、★江戸川区、★八王子市、★青梅市、★

昭島市、★調布市、★町田市、★日野市、★狛江市、東大和市、★清瀬市、武蔵村山市、★多摩市、

★西東京市

※★がついている15自治体が、今回対象保育施設を拡大する自治体です。

保活ワンストップサービスとは

東京都とGovTech東京が提供する、保護者がスマートフォン等で、保育施設情報の収集や見学予約、 入所申請をオンライン・ワンストップで行うことができるサービスです。保活にかかる施設情報の収集 や見学予約の手間と時間を短縮し、保護者の負担を軽減します。

（１）保活ワンストップサービスでできること

１.最新の保活関連情報を収集できる

２.オンラインで保育施設の見学予約を申請できる

３.自治体の保育施設入所申請ページに円滑に移行できる

（２）利用方法

民間保活サイト「えんさがそっ♪(https://ensagaso.com/)」（BABY JOB株式会社）、「hoiciL(ホイシル）(https://www.hoicil.com/)」（株式会社コドモ ン）、または東京都が運用する「東京都保活ワンストップポータルサイト(https://hokatsu-onestop.metro.tokyo.lg.jp/)」から利用できます。また、東京アプリからも「東京都保活ワンストップポータルサイト」に直接アクセスできます。

※保活ワンストッププロジェクトの詳細は、デジタルサービス局ホームページ(https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/business/2030vision/kodomodx/hokatsu)をご覧ください。

関連情報

本件に関する東京都デジタルサービス局のプレスリリース

https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/09/2025091715