Pollo AI、Seedream 4.0を正式導入 ～有料ユーザー全員に60回分の無料生成を提供～

AI画像生成プラットフォームを提供するPollo AI(https://pollo.ai/ja) は、ByteDanceが開発した最先端AI画像生成モデル「Seedream 4.0(https://pollo.ai/ja/im/seedream/seedream-4-0)」の正式統合を発表いたします。本日より、有料プランをご利用中の全ユーザー様に、4日間限定で60回分の無料生成をご提供いたします。

Seedream 4.0の主な特徴

Seedream 4.0は、従来のAI画像生成技術を大幅に向上させた革新的なモデルです。主な特徴として以下が挙げられます：

- 一貫性のある高品質な画像生成：複数の画像間で統一されたスタイルとトーンを維持- キャラクター生成の精度向上：一貫したキャラクター表現が可能- プロフェッショナルグレードの出力：商用利用に対応した高品質な仕上がり

多様な用途に対応

Seedream 4.0により、以下のような幅広い用途での画像生成が可能となります：

- マーケティングキャンペーン用ビジュアル- ブランディング素材- キャラクターポートレート- ライフスタイル シーン- 商品撮影風画像- ファンタジーアートワーク

革新的な技術統合により新たな価値を創出

弊社では、Seedream 4.0の統合により、ユーザーの皆様にこれまで以上に高品質で一貫性のある画像生成体験を提供できることを確信しております。マーケティングキャンペーン、ブランディング、ストーリーテリングなど、あらゆる場面でプロフェッショナルグレードの出力を実現し、クリエイター、マーケター、企業の皆様がより効率的で高品質な画像制作を可能にいたします。

特別キャンペーン実施中

本日より、Pollo AIの有料プランをご利用中の全ユーザー様を対象に、Seedream 4.0を4日間無料でお試しいただけるキャンペーンを実施いたします。期間中は追加料金なしで60回の画像生成をご利用いただけます。

キャンペーン期間： 9.17（水）-9.20（土）10AM

対象： Pollo AI有料プランご利用中のユーザー様

内容： Seedream 4.0による画像生成60回分無料

ご利用方法

- Pollo AI画像生成ツール(https://pollo.ai/ja/ai-image-generator)にアクセス- 生成モデルから「Seedream 4.0」を選択- すぐに高品質な画像生成をお楽しみください

この機会に、最先端のAI画像生成技術をぜひご体験ください。キャンペーンは期間限定となっておりますので、お早めにご利用ください。

Pollo AI

メール：support@pollo.ai

Pollo AIについて

Pollo AIは、最先端のAI技術を活用した画像・動画生成プラットフォームを提供する企業です。クリエイター、マーケター、企業の皆様に革新的なコンテンツ制作ソリューションを提供し、デジタルクリエイション分野の発展に貢献しています。