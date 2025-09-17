日本最大規模の生徒会・全校生徒3万2,000名の代表組織「N高グループ第四期生徒会」が発足 ～162名の立候補から、選挙で24名の生徒会役員が決定～

学校法人角川ドワンゴ学園

学校法人角川ドワンゴ学園N高等学校・S高等学校・R高等学校（以下、N高グループ）で、2025年8月、「N高グループ第四期生徒会」が発足しました。第四期生徒会は、約3万2,000名の全校生徒による選挙で選ばれた24名の生徒会役員を中心に、5つの委員会*に所属する約500名の生徒が活動します。

☑︎ 生徒会が生徒の意見を取り入れ、学校行事の新設・活動予算拡充などを実現

N高グループでは2022年11月、「生徒自身が決めて本当に実行できる生徒会」をコンセプトに、第一期生徒会を設立しました。

N高グループ生徒会は、生徒自身が学びたい課外学習・特別授業の企画、文化祭の実施企画・ゲスト選定、学校生活におけるルールの制定・変更など、学校運営や学校生活に関するさまざまな決裁権限を持ち、生徒会役員が年間1,000万円の活動予算を運用して活動しています。

生徒会役員はこれまで約100件の企画を実施し、生徒の意見を学校運営や学校生活に反映しています。

＜生徒会役員による企画実施例＞

・学校行事の新設：リアル会場での体育祭「アオハル体育祭」開催

・文化祭の予算拡充：企業協賛の獲得営業や寄付・クラウドファンディング企画の実施により、文化祭「磁石祭ZERO」で約1,100万円の協賛・寄付金を獲得

・交流機会の拡充：全国各地域ごとの交流会、ネットコースの生徒・メンターのオフライン交流会等の実施

*5つの委員会

・デジタル委員会…SlackなどのデジタルツールやAIなどの先端技術の利活用促進

・メディア広報委員会…学内イベントや活躍生徒の情報発信、ウェブメディア運営

・イベント企画委員会…ネット・リアルを問わずイベント・プログラムを企画実施

・渉外委員会…金銭的理由で生徒活動を断念することがないよう、資金獲得活動を展開

・地域国際委員会…オンライン上や全国各エリアで、生徒同士の交流の場を創出

☑︎ 地区代表選では、38,000票以上の投票で全国各地区の役員が決定

第四期生徒会役員を決定する「生徒会役員選挙」は、2025年6月26日（木）～7月25日（金）に実施しました。

この選挙では、162名（地区代表：141名、委員会代表：21名）が立候補し、各立候補者が選挙公約を掲げ、選挙ポスター掲示、キャンパスでの演説など、選挙活動を展開しました。

地区代表には38,966票、委員会代表には21,688票の投票*があり、全国7地区の「地区代表役員」と5つの委員会の「委員会代表役員」が決定しました。

*有権者は、N高グループに在籍する全ての生徒（休学者、停学者を除く）。地区代表は居住地区の立候補者に、1人最大3票まで投票可能。委員会代表は、各委員会の代表に1人1票まで投票可能。

▲キャンパスでの選挙活動の様子▲立候補者が制作した選挙ポスター▲公約などを記載したアピール資料▲選挙特設サイトには、生徒が開発したAIボートマッチ機能も実装（開発者：間渕 拓さん（N高等学校・1年）、黒田 克徳さん（S高等学校・3年）、秋山 達彦さん（N高グループ研究部所属））

また、決定した生徒会役員の中から、役員内での議論により、生徒会長1名・副会長3名を選出しました。

■ 生徒会長

近畿地区代表 N高等学校・2年 嶋田 遼祐（しまだ りょうすけ）さん

■ 生徒会副会長

北海道地区代表 N高等学校・1年 長谷部 望実（はせべ のぞみ）さん

東北地区代表 N高等学校・2年 太田 瑠南（おおた るな）さん

中部地区代表 N高等学校・2年 大竹 裕貴（おおたけ ゆうき）さん

2025年9月12日（金）には第四期生徒会役員・委員任命式が行われ、生徒会長・副会長の発表、各役員への任命書授与、各役員による決意表明のスピーチなどを行いました。

▲第四期生徒会長・副会長（左から長谷部さん、嶋田さん、太田さん、大竹さん）▲役員への任命書の授与▲生徒会長・副会長による決意表明スピーチ

☑︎ N高グループ第四期生徒会 概要

【任期】2025年8月～2026年9月（予定）

【役員定数】24名

【役員構成】会長1名（地区代表兼務）、副会長3名（地区代表兼務）、地区代表19名（北海道地区2名、東北地区2名、関東地区4名、中部地区3名、近畿地区3名、中国・四国地区2名、九州・沖縄地区3名）、委員会代表5名（デジタル委員会、メディア広報委員会、イベント企画委員会、渉外委員会、地域国際委員会各1名）

【役員会組織図】

▼地区代表一覧

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/76533/table/86_1_9494e2fb029b42e74e8ebce6c33fd0d1.jpg?v=202509170757 ]

▼委員会代表一覧

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/76533/table/86_2_204794df39d1ee764f5899e352ccf2ee.jpg?v=202509170757 ]

※磁石祭ZERO…N高・S高・R高、N中等部、ZEN大学の合同文化祭

※キャンフェス…通学コースの各キャンパスで行われる「キャンパスフェスティバル」の通称。出し物の企画・運営は全て生徒自身が行う

※プロジェクトN…通学コースおよびオンライン通学コースで実施しているオリジナルの探究学習プログラム。課題解決型学習を重視し、社会や地域、企業が直面するリアルな課題を解決するための学びを展開

※AL生…アクティブ・ラーナー。カリキュラムを超えて自分自身で明確なビジョン・計画を立てて実行していく生徒

【活動予算】1,000万円

【主な決裁権限】学校生活に必要な追加の物品購買、同好会活動等への予算配分、文化祭の名称決定・ゲストの選定・追加企画の実施、学校生活におけるルールの制定・変更、特別授業・職業体験など課外授業の企画・実施

■ N高グループ生徒会 主な活動実績

・第二期生徒会 日本生徒会大賞2024 特別賞受賞

優れた生徒会活動を行う個人・学校を表彰する「日本生徒会大賞2024」の決選大会で生徒会の取り組みを発表、特別賞を受賞

▼日本生徒会大賞2024 審査結果

https://seitokai.jp/archives/10495

・第三期生徒会 文化祭「磁石祭ZERO」で、企業協賛の獲得営業と寄付・クラウドファンディング企画の実施で約1,100万円の協賛・寄付金を獲得

企業協賛で869万円、個人の寄付で51万132円、クラウドファンディングで256万円を獲得。集まった協賛・寄付金で、能登地域在住生徒の磁石祭ZEROリアル会場無料招待ツアーも実施

https://nnn.ed.jp/news/y4_zoe_p94/

■N高グループ生徒会の活動報告「生徒会ライブ」

生徒会ライブ2024（第二期生徒会）：https://www.youtube.com/live/uo4vL8-lQxY

生徒会ライブ2025（第三期生徒会）：https://www.youtube.com/live/PwD5Vd6LsF4

