VTuberプロジェクト「にゃんたじあ！」から新メンバー2名デビュー！キャラクターデザインを公開！

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区 代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区）と共同で行うVTuberプロジェクト「にゃんたじあ！」について、新メンバー2名が異世界組としてデビューすることをお知らせします。

デビューするのは、ニャマシュヴァ・ルッツ、ニャマルベール・ペルルの2名。デビュー配信は9月27日(土)19時から順に各YouTubeチャンネルで行い、その後異世界組初コラボを実施する予定です。

また、9月20日(土)19時には2人のプロフィールや可愛い表情を楽しめるティザーPVを公開します。

左からニャマシュヴァ・ルッツ、ニャマルベール・ペルル

「にゃんたじあ！」異世界組キービジュアルは人気イラストレーター、れーかるる（https://x.com/kappe_reeka）さんが担当しました。

キャラクターデザインを大公開！

◆ニャマシュヴァ・ルッツ

キャラクター原案：サンリオ

イラストレーター：しらびさん（X：https://x.com/shirabii）

Live2Dモデラー：rariemonnさん (X：https://x.com/rariemonn765）

X：https://x.com/nyama_lutz(https://x.com/nyama_lutz)

YouTube：https://www.youtube.com/@nyamashuvalutz(https://www.youtube.com/@nyamashuvalutz)

◆ニャマルベール・ぺルル

キャラクター原案：サンリオ

イラストレーター：さいねさん（X：https://x.com/sainexxx）

Live2Dモデラー：Jujubeさん（X：https://x.com/MegaJujube）

X：https://x.com/nyama_perle(https://x.com/nyama_perle)

YouTube：https://www.youtube.com/@nyamalbelleperle

★⼆次創作ガイドライン

にゃんたじあ！においての⼆次創作ガイドラインをお知らせいたします。 ⼆次使用や⼆次創作される際はこちらをご確認の上、ルールに則り作品をお楽しみください。

URL：https://clan-entertainment.com/nyantasia/guidelines/

メンバー紹介ティザーPVを公開！

異世界組デビューを記念したティザーPVを9/20(土)19:00より各YouTubeチャンネルにて公開予定です。

2人のプロフィールやかわいい表情を覗き見ることができる映像となっておりますので、ぜひご視聴ください！

デビュー配信スケジュール

デビュー配信は各メンバーのYouTubeチャンネルより行います。

デビュー配信後に異世界組2名のコラボ配信を「にゃんたじあ！」公式YouTubeチャンネルにて実施します！

コラボ配信後にも素敵なサプライズが！？ぜひ楽しみにお待ちください！

～デビュー配信 予定日時～

9月27日(土)

ニャマシュヴァ・ルッツ 19:00~19:30

URL：https://www.youtube.com/@nyamashuvalutz(https://www.youtube.com/@nyamashuvalutz)

ニャマルベール・ペルル 19:30~20:00

URL：https://www.youtube.com/@nyamalbelleperle(https://www.youtube.com/@nyamalbelleperle)



～異世界組コラボ配信 予定日時～

9月27日(土)20:00~21:00

にゃんたじあ！公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Nyantasia_v

「にゃんたじあ！」について

サンリオ×日テレClaNの強力タッグが手掛けるVTuberプロジェクト「にゃんたじあ！」は、魔法使いの女の子の家に暮らす飼い猫たちが、魔法でVTuberの姿に変身し活動するグループです。

「かわいくてつよい！」をスローガンに、見た目の可愛さだけでない、ゲームプレイや個性を活かした配信企画で視聴者を魅了し、バーチャル世界を盛り上げていきます！



