当社サービス提供事例のご紹介：次世代スマート名刺サービスを展開する株式会社Share-Me

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ

日本とベトナムを拠点にグローバルIT総合サービスを展開する株式会社ハイブリッドテクノロジーズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：平川 和真、証券コード：4260、以下「当社」）は、NFC技術を活用したスマート名刺サービスの開発、販売を行う株式会社Share-Me（本社：東京都渋谷区、CEO：ヒル 翔（ショーン・ヒル）、以下「Share-Me社」）に対し、当社ベトナム子会社のエンジニアリソースを活用したシステム保守・開発の支援を行っており、お客様から高い評価を頂いておりますので、ご紹介いたします。

【Share-Me社の概要】

Share-Me社は、NFCデバイスをスマートフォンにかざす、またはQRコードをスキャンすることでブラウザ上に名刺を表示するスマート名刺サービス「Share-Me（シェアミー）」を提供しています。このサービスは、名刺情報を提供する相手にアプリのインストール等を要求することなく、ペーパーレスでの名刺交換を可能とします。また紙に印刷された名刺とは異なり情報の更新が容易であるうえ、PDF資料の共有や、Webサイト・SNSアカウントへのスムーズな誘導も実現。紙名刺からの脱却によるSDGsへの取組、営業支援・マーケティング強化といった点でも、次世代スマート名刺として注目を集めています。

※NFC技術…Near Field Communicationの略称。デバイス同士を近づけるだけでデータのやり取りを可能にする技術で、非接触決済やスマートロック等に活用される。

【当社が提供するソリューション】

当社はベトナム子会社のエンジニアリソースを活用して、「Share-Me」のシステム開発・保守に2024年7月から参画しています。市場に対して比較的新しいプロダクトであるため、エンジニア陣のサービス理解にも時間をかけ丁寧に対応いたしました。ユーザーフレンドリーで先進的なデザインを持つ『次世代スマート名刺システム』として完成したのち、保守フェーズでもPG（プログラミングエンジニア）2名とSQA（ソフトウェア品質保証担当者）1名によるチームを提供しており、Share-Me社より高い評価を頂いています。

【お客様の声】

▼Share-Me社CEO：ヒル 翔 様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/81_1_1af7f5b0fa075aa6a4c347831928e9b6.jpg?v=202509170727 ]

今後とも当社は、「New View With You」をビジョンとし、顧客に適したデジタル技術を用いて、業務のみならずビジネス変革を提供することで、顧客の競争優位性を高め、社会をよくするための事業を運営してまいります。

【株式会社Share-Me 概要】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/81_2_cd66c4d91446ada79e0ff00da8b4915d.jpg?v=202509170727 ]【株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 概要】[表3: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/81_3_1b86a66463608f93b470ced9e3c4c303.jpg?v=202509170727 ]