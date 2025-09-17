『マジカルハロウィン ボーナストリガー』の稼働開始に合わせてキャンペーンを開催！

株式会社コナミアミューズメント

株式会社コナミアミューズメントは、9月22日(月)からスマスロ新機種『マジカルハロウィン ボーナストリガー』が稼働開始することを記念して、スマートフォンアプリ「e-slot+(イースロットプラス)」にて、「マジカルハロウィン」オリジナルグッズが当たる「『マジカルハロウィン ボーナストリガー』稼働記念 超HAPPYハロウィンキャンペーン 第1弾」を開催することをお知らせします。合わせて、KONAMIが運営する「コナミ プレミアムくじ ONLINE」にて『まじくじちゃんすBT』を発売します。

9月22日(月)から10月19日(日)までの期間中、「e-slot+」アプリ内で獲得できる「アプリpt」を使って応募すると、抽選で「マジカルハロウィンBT特製アリスアクリルスタンド」や「マジカルハロウィンBT特製タイトルパネルタオル」、「歴代タイトルパネルタオル」が当たる「『マジカルハロウィン ボーナストリガー』稼働記念 超HAPPYハロウィンキャンペーン 第1弾」を開催します。

さらに本機の稼働を記念して、「マジカルハロウィン」くじ第2弾となる『まじくじちゃんすBT』を、オンラインくじ「コナミ プレミアムくじ ONLINE」にて販売します。販売期間中、「等身大タペストリー」や「デスクマット」などのオリジナルグッズが獲得できます。詳細は、『まじくじちゃんすBT』概要欄をご確認ください。

スマスロ新機種『マジカルハロウィン ボーナストリガー』は、9月22日(月)稼働開始です。

ぜひ、この機会に『マジカルハロウィン ボーナストリガー』の稼働に合わせて「e-slot+」や『まじくじちゃんすBT』をお楽しみください。

▼コナミアミューズメント パチンコ・パチスロトップページ

https://www.konami.com/amusement/psm/

▼『マジカルハロウィン ボーナストリガー』公式サイト

https://www.konami.com/amusement/psm/slot/magihallo-bt/00_top.html

「『マジカルハロウィン ボーナストリガー』稼働記念 超HAPPYハロウィンキャンペーン 第1弾」 概要

「e-slot+」にて、「『マジカルハロウィン ボーナストリガー』稼働記念 超HAPPYハロウィンキャンペーン 第1弾」を実施します。

お持ちのポイントに応じて、複数のグッズにそれぞれ何口でも応募可能です。

【応募期間】

2025年9月22日(月) ～ 2025年10月19日(日)

【応募方法】

１. 「e-slot+」をインストール

２. ログイン時にもらえる「アプリpt」をためる

３. 「ポイントモール」にて、「アプリpt」を使って好きな賞品に応募する

▼「e-slot+」ダウンロードはこちらから

【App Store】：https://apps.apple.com/jp/app/id6514278995

【Google Play】：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.konami.eslotplus

『まじくじちゃんすBT』 概要

【販売期間】

2025年9月26日(金) 12:00 ～ 2025年11月4日(火) 10:00

S賞に「等身大タペストリー」、A賞に「デスクマット」などのオリジナルグッズを展開予定です。

【販売価格】

1回 800円(税抜)

※別途配送手数料が発生します。

「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式サイト：https://premiumkuji.konami.net/

「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X：https://x.com/573Kuji

スマートフォンアプリ「e-slot+」について

「e-slot+」は、スマートフォンとパチンコ・パチスロ機を連動させて、ゲーム数やボーナス回数などの遊技データをスマートフォンで閲覧することができるようになるサービスです。

【App Store】：https://apps.apple.com/jp/app/id6514278995

【Google Play】：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.konami.eslotplus

「コナミ プレミアムくじ ONLINE」について

プレミアムなオリジナルグッズが当たる、PCやスマートフォンを使ってインターネット上で簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじです。

タイトル:マジカルハロウィン ボーナストリガー

メーカー:コナミアミューズメント

稼働日:2025年9月22日

著作権表記: (C)Konami Amusement

お問合わせ先:お客様相談室TEL: 0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)

メール：サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。https://www.konami.com/games/inquiry/jp/

タイトル:e-slot+

メーカー:KONAMI

配信日:配信中

著作権表記: (C)Konami Digital Entertainment (C)Konami Amusement

対応OS:【Android】 Android9.0以上【iOS】 iOS13以上

タイトル:「コナミ プレミアムくじ ONLINE」 まじくじちゃんすBT

メーカー:KONAMI

販売期間:9月26日(金)12時～11月4日(火)10時まで

ジャンル:オンラインくじ

著作権表記: (C)Konami Amusement

お問合わせ先:お客様相談室

TEL: 0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)

メール：サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。https://www.konami.com/games/inquiry/jp/