『マジカルハロウィン ボーナストリガー』の稼働開始に合わせてキャンペーンを開催！
株式会社コナミアミューズメントは、9月22日(月)からスマスロ新機種『マジカルハロウィン ボーナストリガー』が稼働開始することを記念して、スマートフォンアプリ「e-slot+(イースロットプラス)」にて、「マジカルハロウィン」オリジナルグッズが当たる「『マジカルハロウィン ボーナストリガー』稼働記念 超HAPPYハロウィンキャンペーン 第1弾」を開催することをお知らせします。合わせて、KONAMIが運営する「コナミ プレミアムくじ ONLINE」にて『まじくじちゃんすBT』を発売します。
9月22日(月)から10月19日(日)までの期間中、「e-slot+」アプリ内で獲得できる「アプリpt」を使って応募すると、抽選で「マジカルハロウィンBT特製アリスアクリルスタンド」や「マジカルハロウィンBT特製タイトルパネルタオル」、「歴代タイトルパネルタオル」が当たる「『マジカルハロウィン ボーナストリガー』稼働記念 超HAPPYハロウィンキャンペーン 第1弾」を開催します。
さらに本機の稼働を記念して、「マジカルハロウィン」くじ第2弾となる『まじくじちゃんすBT』を、オンラインくじ「コナミ プレミアムくじ ONLINE」にて販売します。販売期間中、「等身大タペストリー」や「デスクマット」などのオリジナルグッズが獲得できます。詳細は、『まじくじちゃんすBT』概要欄をご確認ください。
スマスロ新機種『マジカルハロウィン ボーナストリガー』は、9月22日(月)稼働開始です。
ぜひ、この機会に『マジカルハロウィン ボーナストリガー』の稼働に合わせて「e-slot+」や『まじくじちゃんすBT』をお楽しみください。
▼コナミアミューズメント パチンコ・パチスロトップページ
https://www.konami.com/amusement/psm/
▼『マジカルハロウィン ボーナストリガー』公式サイト
https://www.konami.com/amusement/psm/slot/magihallo-bt/00_top.html
「『マジカルハロウィン ボーナストリガー』稼働記念 超HAPPYハロウィンキャンペーン 第1弾」 概要
「e-slot+」にて、「『マジカルハロウィン ボーナストリガー』稼働記念 超HAPPYハロウィンキャンペーン 第1弾」を実施します。
お持ちのポイントに応じて、複数のグッズにそれぞれ何口でも応募可能です。
【応募期間】
2025年9月22日(月) ～ 2025年10月19日(日)
【応募方法】
１. 「e-slot+」をインストール
２. ログイン時にもらえる「アプリpt」をためる
３. 「ポイントモール」にて、「アプリpt」を使って好きな賞品に応募する
▼「e-slot+」ダウンロードはこちらから
【App Store】：https://apps.apple.com/jp/app/id6514278995
【Google Play】：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.konami.eslotplus
『まじくじちゃんすBT』 概要
【販売期間】
2025年9月26日(金) 12:00 ～ 2025年11月4日(火) 10:00
S賞に「等身大タペストリー」、A賞に「デスクマット」などのオリジナルグッズを展開予定です。
【販売価格】
1回 800円(税抜)
※別途配送手数料が発生します。
「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式サイト：https://premiumkuji.konami.net/
「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X：https://x.com/573Kuji
スマートフォンアプリ「e-slot+」について
「e-slot+」は、スマートフォンとパチンコ・パチスロ機を連動させて、ゲーム数やボーナス回数などの遊技データをスマートフォンで閲覧することができるようになるサービスです。
「コナミ プレミアムくじ ONLINE」について
プレミアムなオリジナルグッズが当たる、PCやスマートフォンを使ってインターネット上で簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじです。
タイトル:マジカルハロウィン ボーナストリガー
メーカー:コナミアミューズメント
稼働日:2025年9月22日
著作権表記: (C)Konami Amusement
お問合わせ先:お客様相談室TEL: 0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)
メール：サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。https://www.konami.com/games/inquiry/jp/
タイトル:e-slot+
メーカー:KONAMI
配信日:配信中
著作権表記: (C)Konami Digital Entertainment (C)Konami Amusement
対応OS:【Android】 Android9.0以上【iOS】 iOS13以上
タイトル:「コナミ プレミアムくじ ONLINE」 まじくじちゃんすBT
メーカー:KONAMI
販売期間:9月26日(金)12時～11月4日(火)10時まで
ジャンル:オンラインくじ
著作権表記: (C)Konami Amusement
お問合わせ先:お客様相談室
TEL: 0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)
