【とり鉄】9/17(水）～　とり鉄の『お月見』フェア！期間限定で開催します。

串焼きをメインにさまざまな鳥創作料理を提案する焼き鳥ダイニングです。



このたび、とり鉄では期間限定で「とり鉄のお月見」を開催いたします。


秋の夜空に浮かぶ満月のように、まろやかな卵をたっぷり使った期間限定メニューが9月17日より登場！とろーり濃厚な卵黄をからめて味わう、至福の「お月見」体験をお楽しみください。


とり鉄自慢の鶏を使ったお月見メニューの一部をご紹介いたします。



◆販売開始日　2025年9月17日（水）


とり鉄自慢のつくねに、とろける卵黄を絡めて。黄金のハーモニーをお楽しみください。

● 月見つくね（1本）


270円(税込297円)






特製の味噌だれで香ばしく焼き上げた鶏肉に、とろとろの卵を絡めて濃厚な味わいに。

● 月見味噌だれ鉄板焼き


1,050円(税込1,155円)






どこか懐かしいナポリタンに、とろとろの目玉焼きをトッピング。目玉焼きを崩して混ぜながら食べるのがおすすめです。

● お月見ナポリタン


650円(税込715円)






● 月見ピーマン肉詰め


580円(税込638円)






スパイシーなそぼろに、とろーり卵黄が絡み合う、〆にぴったりの一杯です。

● 月見そぼろ丼


620円(税込682円)





食欲の秋にぴったりの、とり鉄の「お月見」メニューをぜひお試しください。


他にも様々な料理に合うお酒、飲み物をご用意してお待ちしております。


この機会にぜひ、とり鉄にお越しください！



【会社概要】


アスラポート株式会社


本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6　盛田ビルディング


代表取締役社長：川上 英二


事業内容：居酒屋・ラーメン店等の直営事業及びFC事業



■アスラポート株式会社　https://asrapport.com/


■とり鉄公式ホームページ　http://www.tori-tetsu.com/