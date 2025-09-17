音楽フェス【ONE STEP LIVE 2025】12月6日(土)開催決定！

ブリッジ株式会社

静岡から音楽と文化の祭典を！

「ONE STEP LIVE 2025」開催決定

～ひとあし早いクリスマスを、最高の思い出とともに～

ONE STEP LIVE 実行委員会（所在地：静岡県湖西市）は、2025年12月6日（土）、さわや

かアリーナ袋井市総合体育館にて音楽フェスティバル「ONE STEP LIVE 2025」を開催いた

します。

「ONE STEP LIVE」は2023年4月に初開催し、「夢の１歩を応援する」をテーマに、多く

の観客とともに音楽の力を分かち合いました。今年は規模をさらに拡大し、世代を問わず楽

しめるコンテンツを充実させています。

メインアリーナは、第一次発表では、水曜日のカンパネラ、田島貴男(Original

Love）、Ｄ.W.ニコルズ、yama、爛漫天国、ルイの出演が決定しています。

サブアリーナでは、和太鼓や芸術性の高い大道芸、さらに地元ミュージシャンのパフォーマ

ンスなど、多彩な文化を体感いただけます。

2階フロアでは、大人も子どもも一緒に楽しめるワークショップを開催し、音楽だけでなく“

体験”の喜びも提供します。

さらに会場には、静岡ならではの食材やご当地グルメを活かした飲食ブースが多数出店。音

楽とともに味わえる“フェス飯”もイベントの魅力のひとつです。

今年のテーマは 「一足早いクリスマス」。

音楽、文化、食、体験を通して、来場者の皆さまに“最高の思い出”というプレゼントをお届

けします。

開催概要

名称：ONE STEP LIVE 2025

開催日：2025年12月6日（土）10:30開場

会場：さわやかアリーナ袋井市総合体育館（静岡県袋井市）

主催：ONE STEP LIVE 2025 実行委員会

【本件に関するお問い合わせ先】

ONE STEP LIVE 2025実行委員会

E-mail：customer@onesteplive.com